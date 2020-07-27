По сюжету игры, Полина и Настя стоили планы на спокойные каникулы, но в один момент все рухнуло. Незнакомый молодой человек устроил слежку за Настей, за пару дней превратив ее жизнь в кошмар наяву. Теперь Полине — а вместе с ней и человеку, который играет — предстоит спасти подругу от преследования.

Игра бесплатная, но внутри есть микротранзакции для более быстрого прохождения. Доходы от их оплаты будут идти на поддержку проекта. Внутри игры — сюжет с неочевидной концовкой, обучение и головоломки. При создании игры разработчики консультировались с Еленой Болюбах из Кризисного центра для женщин «ИНГО» — для того, чтобы сюжет соответствовал реальности и не имел этически неоднозначных моментов.

Как объяснили «Собака.ru» авторы игры, тема сталкинга, или преследования — серьезная проблема, которой почти никто не занимается и против которой почти нет никаких правовых инструментов. «Назойливое преследование — это психологическое насилие, которое может в итоге перерасти и в насилие физическое. Мы хотим помочь тем, кто столкнулся или может столкнуться со сталкингом, рассказать, как с ним справиться», — объясняют они.

Игра «Полина против сталкинга» доступна для iOS и Android.