Разработчики из петербургской игровой студии Noesis выпустили игру «Полина против сталкера» — визуальную историю с головоломками, в которой героине предстоит помочь ее подруге, за которой охотится слишком назойливый молодой человек.
«Полина против сталкера»: разработчики из Петербурга выпустили игру, посвященную проблеме преследования
По сюжету игры, Полина и Настя стоили планы на спокойные каникулы, но в один момент все рухнуло. Незнакомый молодой человек устроил слежку за Настей, за пару дней превратив ее жизнь в кошмар наяву. Теперь Полине — а вместе с ней и человеку, который играет — предстоит спасти подругу от преследования.
Игра бесплатная, но внутри есть микротранзакции для более быстрого прохождения. Доходы от их оплаты будут идти на поддержку проекта. Внутри игры — сюжет с неочевидной концовкой, обучение и головоломки. При создании игры разработчики консультировались с Еленой Болюбах из Кризисного центра для женщин «ИНГО» — для того, чтобы сюжет соответствовал реальности и не имел этически неоднозначных моментов.
Как объяснили «Собака.ru» авторы игры, тема сталкинга, или преследования — серьезная проблема, которой почти никто не занимается и против которой почти нет никаких правовых инструментов. «Назойливое преследование — это психологическое насилие, которое может в итоге перерасти и в насилие физическое. Мы хотим помочь тем, кто столкнулся или может столкнуться со сталкингом, рассказать, как с ним справиться», — объясняют они.
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