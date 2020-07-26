В поджоге собора во французском городе Нанте сознался волонтер, работавший в храме

Напомним, в Нанте загорелся один из крупнейших готических соборов Франции — Святых Петра и Павла. Возгорание произошло утром 18 июля, пламя внутри собора поднималось на высоту центрального нефа. Возгорание произошло в 07:30 18 июля, пожарные прибыли на место через 15 минут. Пожар начался в части собора, в котором находится большой орган. Пламя внутри собора Святых Петра и Павла, строительство которого началось в XV веке и завершилось в конце XIX, поднималось на высоту центрального нефа.



Пожар удалось потушить, однако в соборе полностью уничтожен большой орган и нарушена прочность здания, а также сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века.