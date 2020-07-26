Подозреваемый волонтер, работавший в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте, признался в поджоге храма. Об этом сообщает издание Ouest France.
В поджоге собора во французском городе Нанте сознался волонтер, работавший в храме
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Фото: Reuters
Уточняется, что 39-летний волонтер является выходцем из Руанды. Сначала он все отрицал, но после представленных доказательств признал свою вину. Мужчина рассказал, что поджег собор в трех местах — под большим органом, под малым органом и у электрощита.
Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы и 150 тысяч евро штрафа. Адвокат отметил, что его подопечный искренне раскаялся в своем поступке.
Напомним, в Нанте загорелся один из крупнейших готических соборов Франции — Святых Петра и Павла. Возгорание произошло утром 18 июля, пламя внутри собора поднималось на высоту центрального нефа. Возгорание произошло в 07:30 18 июля, пожарные прибыли на место через 15 минут. Пожар начался в части собора, в котором находится большой орган. Пламя внутри собора Святых Петра и Павла, строительство которого началось в XV веке и завершилось в конце XIX, поднималось на высоту центрального нефа.
Пожар удалось потушить, однако в соборе полностью уничтожен большой орган и нарушена прочность здания, а также сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века.
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