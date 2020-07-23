Канадские медики посоветовали заниматься сексом через отверстия в стенах, чтобы не заразиться коронавирусом

В подготовленных рекомендациях, помимо использования glory holes — отверстия в стенах для пениса, через которое совершаются сексуальные контакты — заявляется, что для безопасности при интимной близости следует минимизировать поцелуи и обмен слюной, а также не использовать секс-игрушки с несколькими партнерами одновременно — и мыть их после каждого использования.

Наиболее безопасный вид секса в условиях пандемии — одиночная мастурбация, а те пары, которые практикую совместное самоудовлетворение, должны соблюдать социальную дистанцию во время акта мастурбации. Виртуальный секс также назвали безопасным в плане эпидемиологии, но и здесь есть «подводные камни» — занимаясь виртуальным сексом, необходимо помнить о безопасности в интернете.

Интимная близость во время пандемии все-таки несет некоторый риск передачи новой коронавирусной инфекции, говорится в исследовании Гарвардского университета. Для того, чтобы обезопасить себя и партнера, ученые советуют заниматься сексом в маске. А еще запастись мылом и антисептиками. Во время пандемии люди стали реже заниматься сексом. В мире упали продажи презервативов — вероятно, из-за растущего уровня тревоги.

Несмотря на это, вспышка COVID-19 все-таки оказала стимулирующее воздействие на сексуальную жизнь людей. Бренд секс-игрушек Womanizer сообщил о росте продаж более чем на 50%. В США и Италии компания продала на 60% больше товара, чем прогнозировала. Причины возросшего интереса к секс-игрушкам эксперты видят в самоизоляции: людям хочется найти новые интересные занятия.