Законопроект, внесенный группой сенаторов на рассмотрение в Госдуму еще в 2017 году, вводит определение таких понятий, как «электронное курительное изделие» и «кальян». Под электронными курительными изделиями теперь понимают как устройства, продуцирующие аэрозоль или пар путем нагревания жидкости, так и устройства, продуцирующие аэрозоль или дым за счет нагревания табака.

Введено ограничение торговли — в том числе запрет продажи вейпов, электронных сигарет, снюсов и кальянов несовершеннолетним, а также запрет вовлечения детей в процесс их потребления путем рекламы — демонстрации электронных курительных изделий в аудиовизуальных произведениях.

«В Комитет по охране здоровья поступает много обращений от общественных организаций и частных лиц с просьбой ограничить потребление, рекламу и продажу электронных курительных изделий, так как данная продукция продается несовершеннолетним и потребляется школьниками, в том числе внутри школы. Одновременно предложено ввести административную ответственность за нарушение вводимых ограничений», — отмечают в Госдуме.