Скончался лама петербургского Дацана Лосал Жамсо

Лама Лосал Жамсо проходил учение в Тибете, продолжительное время работал в Иволгинском дацане. С 2017 года он служил в петербургском Дацане, где вел приемы для прихожан на цокольном этаже, консультировал по индивидуальным астрологическим прогнозам, по психологии, буддийским обрядам и ритуалам, буддийской философии. Уточняется, что лама Баир Бальжинимаев будет похоронен на родине.