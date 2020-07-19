В прошедшую пятницу, 17 июля, умер от сердечного приступа лама петербургского Дацана Лосал Жамсо (Баир Бальжинимаев). Об этом сообщили на официальной странице храма во «ВКонтакте».
Скончался лама петербургского Дацана Лосал Жамсо
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Фото:Санкт-Петербургский Дацан Гунзэчойнэй
«17 июля 2020 года на 41 году скоропостижно ушёл из жизни наш дорогой лама Лосал Жамсо (Баир Бальжинимаев)», — говорится в сообщении. Его вспоминают как любящего сына, мужа, отца, открытого и жизнерадостного человека и мудрого советчика, который мог доступным и простым языком рассказать о сложной буддийской философии, ритуалах и обрядах, Учении Будды.
Лама Лосал Жамсо проходил учение в Тибете, продолжительное время работал в Иволгинском дацане. С 2017 года он служил в петербургском Дацане, где вел приемы для прихожан на цокольном этаже, консультировал по индивидуальным астрологическим прогнозам, по психологии, буддийским обрядам и ритуалам, буддийской философии. Уточняется, что лама Баир Бальжинимаев будет похоронен на родине.
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