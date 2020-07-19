Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте потушили, при этом полностью уничтожен большой орган и нарушена прочность здания, а также сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал BFMTV.
Во Франции потушили пожар в соборе Святых Петра и Павла. Сгорела значительная часть интерьера и полностью уничтожен орган
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Фото: Reuters
В связи с этим в город приехал премьер-министр Франции Жан Кастекс в сопровождении министра культуры Розлин Башло и главы МВД Жеральда Дарманена. Он воздал честь «самоотверженности и профессионализму» пожарных, работавших с «замечательной эффективностью» и заявил, что государство будет участвовать в его восстановлении.
Сейчас в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла задержали 39-летнего мужчину. Уточняется, что приезжий работал в соборе волонтером, а до этого происшествия он должен был запереть вход в здание. Как сообщает прокуратура, его задержали на время проверки.
Напомним, в Нанте загорелся один из крупнейших готических соборов Франции — Святых Петра и Павла. Возгорание произошло утром 18 июля, пламя внутри собора поднималось на высоту центрального нефа. Возгорание произошло в 07:30 18 июля, пожарные прибыли на место через 15 минут. Пожар начался в части собора, в котором находится большой орган. Пламя внутри собора Святых Петра и Павла, строительство которого началось в XV веке и завершилось в конце XIX, поднималось на высоту центрального нефа.
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