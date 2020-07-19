Во Франции потушили пожар в соборе Святых Петра и Павла. Сгорела значительная часть интерьера и полностью уничтожен орган

Сейчас в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла задержали 39-летнего мужчину. Уточняется, что приезжий работал в соборе волонтером, а до этого происшествия он должен был запереть вход в здание. Как сообщает прокуратура, его задержали на время проверки.