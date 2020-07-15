Поправка о многодневном голосовании была внесена перед вторым чтением законопроекта, который в 2012 году в палату внес вице-президент России Дмитрий Медведев. Как пишет «Интерфакс», по решению Центризбиркома голосование на думских выборах «может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней». Решение о трехдневном голосовании может быть принято не позднее чем за 10 дней до назначения выборов.

Кроме того, по решению ЦИК голосование может проводиться «вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования — на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах». Как отметил зампред профильного комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов, «трехдневное голосование можно будет проводить уже на следующих за сентябрьскими выборами».

Напомним, всероссийский референдум по поправкам в Конституцию проходил в этом году в течение нескольких дней — такую рекомендацию выдал Роспотребнадзор в рамках сложившейся эпидемиологической ситуации в стране. Глава Центризбиркома Элла Памфилова по итогам такого голосования отметила, что россиянам «очень понравились» процедуры, которые предложил ЦИК для безопасности на референдуме — в том числе голосование в течение нескольких дней.

«Было 526 000 наблюдателей, которые работали все семь дней при всех способах голосования. были наблюдатели от 18 партий и 1600 НКО. Вот почему я считаю, что это концентрированное выражение прямой демократии, когда люди без посредников могли выразить свою волю. По-моему, только очень странные люди могли быть против такого волеизъявления», — заявила она.