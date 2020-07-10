Исследование: более 80% россиян столкнулись с психологическими проблемами на фоне пандемии COVID-19

Исследование проводилось с помощью специального опросника Кесслера (К10): специалисты определяли психологический дистресс людей — уровень негативных эмоций людей, их тревожности, депрессии, беспокойства, проблем со сном и концентрацией.

Выяснилось, что в условиях пандемии резко выросла доля участников, испытывающих легкий и умеренный психологический дистресс. «Если до коронавируса негативные эмоции, влияющие на качество жизни, отсутствовали у 73% опрошенных, то в этом мае их не было всего у 18% — то есть оставшиеся 55% перетекли в группы с умеренным и легким дистрессом. При этом процент людей в тяжелом психологическом состоянии не изменился — это все-таки те, кому необходимо обратиться к психиатру для лечения», — отметили эксперты.