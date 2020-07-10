На фоне пандемии коронавируса у более 80% россиян пострадало психологическое здоровье. Это следует из исследования экспертов Международного центра экономики, управления и политики в области здоровья Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге.
Исследование: более 80% россиян столкнулись с психологическими проблемами на фоне пандемии COVID-19
Исследование проводилось с помощью специального опросника Кесслера (К10): специалисты определяли психологический дистресс людей — уровень негативных эмоций людей, их тревожности, депрессии, беспокойства, проблем со сном и концентрацией.
Выяснилось, что в условиях пандемии резко выросла доля участников, испытывающих легкий и умеренный психологический дистресс. «Если до коронавируса негативные эмоции, влияющие на качество жизни, отсутствовали у 73% опрошенных, то в этом мае их не было всего у 18% — то есть оставшиеся 55% перетекли в группы с умеренным и легким дистрессом. При этом процент людей в тяжелом психологическом состоянии не изменился — это все-таки те, кому необходимо обратиться к психиатру для лечения», — отметили эксперты.
Примечательно, что кризис из-за COVID-19 намного сильнее повлиял на психологическое состояние мужчин, чем женщин. Как считают специалисты, в обществе такое явление может наблюдаться очень долго — до трех лет, если сравнивать с прошлыми пандемиями. Также они подчеркивают, что в России нужно бороться с проблемой стигматизации психических расстройств, «иначе люди будут скрывать свои психологические проблемы, а значит — доводить их до критического состояния, то есть суицида или постравматического синдрома».
Напомним, ранее врач-психотерапевт рассказал о новых фобиях, которые могут возникнуть после выхода из режима самоизоляции. По его словам, принудительная самоизоляция является сильным стрессом, и будет определенный процент людей с психотравмой, которые перенесут последствия карантина гораздо болезненнее, чем остальные. У них возникнут проблемы с возвращением к нормальной жизни: страх выйти из дома в общественные места, где есть риск заразиться коронавирусом.
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