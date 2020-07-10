Борющийся с лейкемией основатель и глава совета директоров «Тинькофф банк» Олег Тиньков рассказал в своем Instagram о том, что вчерашняя трансплантация костного мозга прошла успешно, однако впереди его ожидают месяцы сложной реабилитации.
Олег Тиньков рассказал об успешной трансплантации костного мозга
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Привет! Не хотел делать из своей странице «историю болезни» тут. Но получаю кучу звонков/писем с вопросами, как я прошёл вчера трансплантацию костного мозга? У меня все хорошо, сегодня прошёл в коридоре 2 км 😂, но понимаю, что впереди ещё долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди. Хочу развеять стереотипы, пересадка КОСТНОГО мозга это всего лишь переливание крови как на фото. Это не череп распиливают и не позвоночник разрезают 🤯. Смотри на фото это и есть пакетик КМ. Так же просто стать донором костного мозга просто сдать свою кровь из вены! Прошу вас, станьте донором и спасите жизнь другого человека, в России 130тыщ а в Германии 7млн доноров, нам должно быть стыдно! Я оставил открытыми комментарии, уверен туда придут фонды и донорские сервисы и подробно напишут как это сделать... Как выберусь, планирую с супругой подключится к этому процессу сделать большой фонд. Но это потом, пока Господи Помилуй 🙏🙏🙏
Он уточнил, что стать донором костного мозга так же просто, как сдать свою кровь из вены, призвав своих подписчиков спасти жизнь другого человека. Кроме того, Тиньков указал на то, что в России донорами стали 130 тысяч человек, а в Германии — порядка 7 миллионов. Как считает Тиньков, за это «должно быть стыдно». После полного выздоровления он планирует создать большой фонд.
Напомним, в октябре у основателя и главы совета директоров «Тинькофф банк» Олега Тинькова диагностировали острую форму лейкемии. Все это время он боролся с болезнью и сопутствующей проблемой — он переболел новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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