Олег Тиньков рассказал об успешной трансплантации костного мозга

Он уточнил, что стать донором костного мозга так же просто, как сдать свою кровь из вены, призвав своих подписчиков спасти жизнь другого человека. Кроме того, Тиньков указал на то, что в России донорами стали 130 тысяч человек, а в Германии — порядка 7 миллионов. Как считает Тиньков, за это «должно быть стыдно». После полного выздоровления он планирует создать большой фонд.