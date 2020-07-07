В Петербурге умерли 76 подопечных ПНИ №10, где ранее коронавирус выявили почти у 500 человек

В петербургском психоневрологическом интернате №10 за три летних месяца скончались 76 подопечных. Эту информацию «Фонтанке» подтвердил директор учреждения Иван Веревкин. Коронавирус был выявлен у 38 умерших. По словам Веревкина, подавляющее большинство скончавшихся — люди пожилого возраста.
О вспышке коронавируса в ПНИ №10 стало известно в мае. Covid-19 там подтвердился у 411 проживающих и у 56 сотрудников. Всего в учреждении сейчас проживают 664 человека.
Сотрудница благотворительной организации «Перспективы» Светлана Мамонова, которая занималась эвакуацией людей из ПНИ во время пандемии, разъяснила «Собака.ru», что «сама организация жизни в интернатах способствует распространению вируса с молниеносной скоростью. В каждом ПНИ проживают от 400 до 1000 человек, учреждения построены по коридорному типу, то есть живут они, как в больнице — есть палаты, отдельный коридор и туалет на этаже, общая столовая. В таких условиях, если заболевает один, от него сразу заражаются остальные. Кроме того, интернаты не доставляют своих сотрудников до места работы, и они продолжают во время пандемии пользоваться общественным транспортом. Очевидно, что это должно было привести к вспышкам коронавируса».
Как петербургские психоневрологические интернаты переживают пандемию и зачем из них эвакуировали людей с особенностями
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