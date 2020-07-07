В Петербурге умерли 76 подопечных ПНИ №10, где ранее коронавирус выявили почти у 500 человек

В петербургском психоневрологическом интернате №10 за три летних месяца скончались 76 подопечных. Эту информацию «Фонтанке» подтвердил директор учреждения Иван Веревкин. Коронавирус был выявлен у 38 умерших. По словам Веревкина, подавляющее большинство скончавшихся — люди пожилого возраста.

О вспышке коронавируса в ПНИ №10 стало известно в мае. Covid-19 там подтвердился у 411 проживающих и у 56 сотрудников. Всего в учреждении сейчас проживают 664 человека.