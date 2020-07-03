Проверки затронули 409 воздушных судов и 134 аэропорта, всего было зафиксировано 518 нарушений. Как пишет «Коммерсантъ», наиболее распространенным нарушением стало отсутствие масок и перчаток и пассажиров и сотрудников авиакомпаний. Часто в аэропортах России не находили тепловизоров, а перед посадкой пассажирам не измеряли температуру. Также качественная уборка с использованием дезинфицирующих средств проводилась не во всех аэропортах страны.

Проверка в московском аэропорту «Шереметьево» показала отсутствие масок и перчаток у сотрудников погранслужбы и работников службы авиационной безопасности. На борту одного из самолетов не был обнаружен бесконтактный термометр. Аэропорт «Домодедово» не информировал пассажиров о необходимости использования масок и перчаток. В петербургском Пулкове не соблюдалась безопасная дистанция при посадке и высадке пассажиров, масками и перчатками также пользовались не все.

Сотрудники проверенных аэропортов утверждают, что соблюдают все меры, а в Шереметьеве заявили, что вовсе не проходили проверку. В Пулкове также подчеркнули, что аэропорт отвечает за термометрию только на входе в терминал, при посадке на борт за измерение температуры отвечают представители авиакомпании.

«СИЗ доступны в вендинговых автоматах при входе в пассажирский терминал, в залах регистрации, выдачи багажа и ожидания вылетов внутренних рейсов аэропорта Пулково, а также в магазинах и аптеках терминала аэропорта. В Пулково проводится интенсивная уборка и дезинфекция помещений и контактных поверхностей. Воздух в терминале Пулково обеззараживается с помощью ультрафиолетовых рециркуляторов», — отметили в управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

«Доскональное выполнение рекомендаций приводит к затягиванию процедур, увеличению времени посадки на борт и росту нервозности пассажиров. Термометрия непосредственно перед посадкой создает заторы и увеличивает время, когда пассажиры находятся в непосредственной близости друг от друга. Кроме того, при посадке через телетрап может возникнуть сквозняк — движение воздушного потока вдоль очереди, что создает риск передачи инфекции», — отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Напомним, Федеральное агенство воздушного транспорта продлило запрет на международные полеты из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Ранее глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству России начать возобновление международного авиасообщения со стран СНГ. Перелеты в страны дальнего зарубежья предложено открывать в индивидуальном порядке — в зависимости от эпидемиологической обстановки. Также уже подготовлен проект методических указаний по снятию ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. Согласно ему, снятие запретов пройдет в три этапа.