Помощь голодающим и борьба с паникой: как локальные интернет-сообщества Петербурга пережили пик пандемии

Мы поддерживали друг друга, кто чем мог. Помогали пожилым соседям с покупками и лекарствами, оставляли в своих парадных объявления и предлагали сходить в аптеку или магазин. Одна дама из группы начала шить маски и раздавать их всем желающим. Бесплатно, конечно. Сейчас все это уже подзабылось, но я напомню: в марте масок в аптеках не было! В апреле они появились по диким ценам. Бесплатно раздавать предметы ажиотажного спроса, не пытаясь нажиться – весьма благородно. В июне люди чаще всего делились информацией о том, где дешевле сделать тест на антитела, КТ и прочее. Самое главное – паника прошла, все вернулись в разум (ну или почти все).

Украденные деньги и счастливый конец

В период пандемии стало больше мошенников, из тех, что шастают по квартирам и выманивают сбережения одиноких стариков. Забирают все подчистую, до копеечки. Так, в мае в группе появился крик о помощи от подписчицы Ирины Муллер, она рассказала о своей знакомой, которая стала жертвой таких мошенников. У пожилой петербурженки выманили все сбережения, и гордая женщина решила наказать себя за неосмотрительность и доверчивость – жить на хлебе и воде. Участники группы «Пять углов» предложили ей другой сценарий.

«Моя мама вчера вечером позвонила приятельнице. Просто поболтать. Потом положила трубку и сказала – у Лиды украли 16 тысяч, люди, представившиеся электриками. Она говорит, ей ничего не надо. Абсолютно, категорически настаивает. Что оказалось на самом деле: воры украли все деньги, вообще все, что были дома. До пенсии оставалось три недели. Женщина где-то неделю ела очень плохо. Закрылась в себе. Это страх, шок, обида. И самое главное – молчала. У нее все есть, ей ничего не надо. Она приняла решение, что она справится и продержится.

Но вы стали присылать письма с предложениями помощи. Предлагали деньги, продукты. Мне было очень неловко. Я думала, зачем я отвлекаю людей. Ведь я просто хотела предостеречь и, возможно ,найти воров. А вы продолжали писать, предлагать помощь, деньги, продукты. Сегодня утром волонтер от Ирины Масловой привез Лидии Алексеевне целый ящик с продуктами и конверт с деньгами, которые собрали вы, участники группы. Продукты, выбранные с душой и заботой, высокого качества и самые необходимые. Дама не знала, как благодарить и что сказать. Она только спрашивала, как, почему мне столько, кто это передал, как мне отблагодарить. Мы отвечали, это люди, ХОРОШИЕ люди.

Лидия Алексеевна разбирала ящик с продуктами как ребенок - подарки на праздник. А из продуктов взрослого разумного человека больше всего в восторг привели печенье и конфеты… Это значит, она до этого питалась очень плохо. Ела только кашу, сваренную на воде. Она заслуженный работник культуры, адекватная, разумная, интеллигентная дама. Когда я узнала, что мрази вынесли все деньги – единственная параллель – это блокада и у человека украли карточки. И повторюсь, я сама не понимала, не осознавала насколько тяжела ситуация и почему вы, абсолютно незнакомые люди, предлагаете помощь, продукты. Сознание отказывалось понимать всю сложность происходящего …

Я хочу поблагодарить Веру Врубель за то, что она создала такую прекрасную группу, где собралось столько прекрасных, замечательных людей. Где абсолютно незнакомые люди пришли на помощь абсолютно незнакомому человеку. Я хочу поблагодарить всех и каждого, кто откликнулся. Низкий поклон вам. Вы помогли выручить человека из беды. И давайте, пожалуйста, беречь наших родных и знакомых, не молчать, если не дай Бог случаются неприятности, ведь всем миром это решается проще и намного быстрее. Лидия Алексеевна очень просила поблагодарить всех неравнодушных людей, кто с такой теплотой и заботой отнесся к ее беде, кто поддержал ее в трудную минуту.»

Ничего особенного, такие пасхально-рождественские истории в нашем соседском паблике происходят постоянно. А вот про Ирину Маслову и ее продуктовые наборы стоит сказать чуть подробнее.

Ирина Маслова – программный директор Фонда профилактических программ социально значимых заболеваний «Астарта» . Они тоже наши, местные, с 5-ой Советской. С конца марта несколько волонтеров фонда во главе с Ириной развозили пациентам жизненнонеобходимые лекарства. Столкнулись с тем, что пожилые люди, запертые дома, не могут даже сходить за продуктами. И вдруг, откуда ни возьмись, нашлось небольшое финансирование от меценатов, плюс члены группы немного перераспределили свои финансы. Так и появилась возможность закупить продукты, сформировать продуктовые наборы, и добровольцы из числа подписчиков начали их раздавать вместе с лекарствами. У Иры и ее волонтеров много историй, одна была особенно дикая, когда подопечная-блокадница по имени Галина Васильевна попросила 6 мая привезти ей хоть каких-то продуктов, потому что «в доме осталось всего две картофелины». Теперь Галина Васильевна на медико-социальном сопровождении фонда «Астарта» и от голода блокадница в Питере точно не погибнет. Помимо этих удивительных свершений, Ира придумала и сделала «Стену памяти».