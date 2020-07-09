Пандемия коронавируса в Петербурге перевела на «боевые рельсы» не только больницы, поликлиники, врачей, но и многие другие сферы, для которых это стало полной неожиданностью. Одними из тех, на кого легла важная социальная нагрузка, стали локальные онлайн-сообщества. Они и так давно превратились в полноценные СМИ и комьюнити, а в период самоизоляции стали помощниками для тех, кто нуждался, и рупорами для авторов разных спасительных инициатив. «Собака.ru» еще в марте рассказывала, как паблики встретили COVID-19. Сейчас, в июле, пришло время рассказать, как они пережили самые тяжелые карантинные месяцы.
Помощь голодающим и борьба с паникой: как локальные интернет-сообщества Петербурга пережили пик пандемии
Вера Врубель
Администратор Facebook- сообщества «Пять углов»
Когда весь этот кошмар с пандемией только начинался, народ в группе заодно со всем городом кинулся за масками, гречкой и прочим. Обсуждали, как избежать и что делать, если все-таки заболели. Ковид-диссиденты рубились с ковид-праведниками. Были пройдены все стадии – отрицание, гнев, принятие. В какой-то момент всем просто было очень страшно, а потом… все устали паниковать, привыкли и начали безудержно шутить.
Появился хэштег #наружа, под которым публиковались отчеты о прогулках по фантасмагорическому Петербургу эпохи пандемии. Короткими перебежками наружу выбирались отдельные сталкеры в масках, принося фотоотчеты о пустых улицах и закрытых магазинах. Для жителей центра, запертых по домам на карантин, эти картинки были в радость – своеобразное окно в мир.
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Фото: Пять углов
Мы поддерживали друг друга, кто чем мог. Помогали пожилым соседям с покупками и лекарствами, оставляли в своих парадных объявления и предлагали сходить в аптеку или магазин. Одна дама из группы начала шить маски и раздавать их всем желающим. Бесплатно, конечно. Сейчас все это уже подзабылось, но я напомню: в марте масок в аптеках не было! В апреле они появились по диким ценам. Бесплатно раздавать предметы ажиотажного спроса, не пытаясь нажиться – весьма благородно. В июне люди чаще всего делились информацией о том, где дешевле сделать тест на антитела, КТ и прочее. Самое главное – паника прошла, все вернулись в разум (ну или почти все).
Украденные деньги и счастливый конец
В период пандемии стало больше мошенников, из тех, что шастают по квартирам и выманивают сбережения одиноких стариков. Забирают все подчистую, до копеечки. Так, в мае в группе появился крик о помощи от подписчицы Ирины Муллер, она рассказала о своей знакомой, которая стала жертвой таких мошенников. У пожилой петербурженки выманили все сбережения, и гордая женщина решила наказать себя за неосмотрительность и доверчивость – жить на хлебе и воде. Участники группы «Пять углов» предложили ей другой сценарий.
«Моя мама вчера вечером позвонила приятельнице. Просто поболтать. Потом положила трубку и сказала – у Лиды украли 16 тысяч, люди, представившиеся электриками. Она говорит, ей ничего не надо. Абсолютно, категорически настаивает. Что оказалось на самом деле: воры украли все деньги, вообще все, что были дома. До пенсии оставалось три недели. Женщина где-то неделю ела очень плохо. Закрылась в себе. Это страх, шок, обида. И самое главное – молчала. У нее все есть, ей ничего не надо. Она приняла решение, что она справится и продержится.
Но вы стали присылать письма с предложениями помощи. Предлагали деньги, продукты. Мне было очень неловко. Я думала, зачем я отвлекаю людей. Ведь я просто хотела предостеречь и, возможно ,найти воров. А вы продолжали писать, предлагать помощь, деньги, продукты. Сегодня утром волонтер от Ирины Масловой привез Лидии Алексеевне целый ящик с продуктами и конверт с деньгами, которые собрали вы, участники группы. Продукты, выбранные с душой и заботой, высокого качества и самые необходимые. Дама не знала, как благодарить и что сказать. Она только спрашивала, как, почему мне столько, кто это передал, как мне отблагодарить. Мы отвечали, это люди, ХОРОШИЕ люди.
Лидия Алексеевна разбирала ящик с продуктами как ребенок - подарки на праздник. А из продуктов взрослого разумного человека больше всего в восторг привели печенье и конфеты… Это значит, она до этого питалась очень плохо. Ела только кашу, сваренную на воде. Она заслуженный работник культуры, адекватная, разумная, интеллигентная дама. Когда я узнала, что мрази вынесли все деньги – единственная параллель – это блокада и у человека украли карточки. И повторюсь, я сама не понимала, не осознавала насколько тяжела ситуация и почему вы, абсолютно незнакомые люди, предлагаете помощь, продукты. Сознание отказывалось понимать всю сложность происходящего …
Я хочу поблагодарить Веру Врубель за то, что она создала такую прекрасную группу, где собралось столько прекрасных, замечательных людей. Где абсолютно незнакомые люди пришли на помощь абсолютно незнакомому человеку. Я хочу поблагодарить всех и каждого, кто откликнулся. Низкий поклон вам. Вы помогли выручить человека из беды. И давайте, пожалуйста, беречь наших родных и знакомых, не молчать, если не дай Бог случаются неприятности, ведь всем миром это решается проще и намного быстрее. Лидия Алексеевна очень просила поблагодарить всех неравнодушных людей, кто с такой теплотой и заботой отнесся к ее беде, кто поддержал ее в трудную минуту.»
Ничего особенного, такие пасхально-рождественские истории в нашем соседском паблике происходят постоянно. А вот про Ирину Маслову и ее продуктовые наборы стоит сказать чуть подробнее.
Ирина Маслова – программный директор Фонда профилактических программ социально значимых заболеваний «Астарта» . Они тоже наши, местные, с 5-ой Советской. С конца марта несколько волонтеров фонда во главе с Ириной развозили пациентам жизненнонеобходимые лекарства. Столкнулись с тем, что пожилые люди, запертые дома, не могут даже сходить за продуктами. И вдруг, откуда ни возьмись, нашлось небольшое финансирование от меценатов, плюс члены группы немного перераспределили свои финансы. Так и появилась возможность закупить продукты, сформировать продуктовые наборы, и добровольцы из числа подписчиков начали их раздавать вместе с лекарствами. У Иры и ее волонтеров много историй, одна была особенно дикая, когда подопечная-блокадница по имени Галина Васильевна попросила 6 мая привезти ей хоть каких-то продуктов, потому что «в доме осталось всего две картофелины». Теперь Галина Васильевна на медико-социальном сопровождении фонда «Астарта» и от голода блокадница в Питере точно не погибнет. Помимо этих удивительных свершений, Ира придумала и сделала «Стену памяти».
«Стена памяти»: народный мемориал погибшим врачам
В самый разгар пандемии, в апреле 2020, Ирина Маслова и журналистка Галина Артеменко на собственные средства организовали на Малой Садовой улице импровизированный мемориал погибшим врачам, медсестрам и санитаркам. Скромные рамки с портретами, цветочки. Прохожие останавливаются, читают надписи, осознают и плачут. Они приносят и прикрепляют к стене защитные маски и одноразовые перчатки, которых так не хватало в клиниках в начале пандемии. Наш соседский паблик «Пять углов» поддержал инициативу и предоставил «трибуну» создательницам Стены памяти.
Ирина Маслова: «Повесить первые девять табличек ( только две были с фотографиями) — моя идея. В конце апреля я узнала, что врачи составляют список коллег, погибших за время пандемии. Там было еще не очень много имен, среди них девять — из Петербурга и Ленобласти. Все понимали, что медики первыми попадут под удар, но никто не ожидал, что потери будут так велики».
На 30 июня в Питере и Ленобласти на войне с COVID-19 погибло 68 медиков. Место для Стены памяти было выбрано не случайно — это прямо напротив городского комитета по здравоохранению, чиновники которого долго отказывались признавать нехватку в больницах средств индивидуальной защиты. Ирина и Галина были готовы, что полиция станет препятствовать инициативе и заставит свернуть проект. Но стихийный мемориал не посмели тронуть ни власти, ни вандалы. А если бы фото и сняли, Ира повесила бы их вновь. Паблик «Пять углов» всегда готов помогать Ирине Масловой и освещать ее инициативы.
Итоги
Можно сказать, что паника прошла и мы научились жить при пандемии. Многим стало все равно (из тех, кто выжил). Мы вернулись к привычным занятиям (у кого осталась работа). Мы радуемся, что в сквере на Загородном, где стоит скульптура «Мальчики с гусем», зацвели розы. Недоумеваем, почему в условиях пандемии можно отключить фонтаны и закрыть парки. Печалимся, узнав, что вандалы повредили маскароны доходного дома Коммерческого училища на Пяти углах. Спорим, верно ли решение суда заблокировать сетевые ресурсы с пошаговой инструкцией о том, где и как гулять по городским крышам. Поражаемся, что, оказывается, можно взять и прорубить новый дверной проем на фасадной стене исторического придворно-прачечного дома на Фонтанке.
Наверное, мы стали более нервными и раздражительными, повысилась коллективная склонность к жалобам и сутяжничеству. Но мы не безнадежны и все еще способны к эмпатии. Вся группа проливала слезы вместе с Петром, собачку которого до смерти покусал большой пес; все искали сбежавшую кошечку в районе Площади Труда; появилось много объявлений о поиске работы. Надеемся, что вместе прорвемся!
Ксения Годес
Администратор Facebook-сообщества «От Стрелки до Гавани»
Самым трудным проектом для меня, особенно в самом начале карантина, стала планомерная работа по предотвращению паники. Мы с модераторами круглосуточно следили за настроениями участников и, как могли, возвращали беседы в конструктивное русло. Ни до карантина, ни сейчас, мы не удаляли столько публикаций. Например, были люди, которые писали воззвания и требовали наглухо перекрыть Остров, чтобы «ни одна зараза сюда не просочилась». Такой эмоциональный всплеск длился примерно месяц, потом постепенно все успокоилось. Но это скорее исключения. В целом, участники нашей группы были на высоте – держались мужественно и находили в себе силы шутить и радоваться мелочам.
Очень важную работу возглавила Елена Еренкова. По итогам обсуждения в группе она запустила чат в WhatsApp #вместепрорвемся и координировала (и продолжает это делать) действия волонтеров. Работа велась по двум основным направлениям. Во-первых, в чат обращались люди, которым нужна была помощь. Некоторые ей пользовались, но многим просто нужно было знать, что в экстренной ситуации они не останутся одни. Этот чат очень помог тем, кто находился за границей и волновался за своих родных здесь. Во-вторых, был организован пошив масок. Силами участников районной группы собирали у жителей Острова ткань и другие расходные материалы для пошива. Львиную долю масок для островитян сшил Анатолий Шкаденков, позже к нему присоединились и другие. Готовые маски распределялись среди участников группы. А потом, посовещавшись, решили передавать небольшие партии масок в церкви и часовни Острова, для служителей и посетителей, так как среди них много пожилых и малоимущих людей. Постепенно снабдили масками все храмы Острова. Несколько масок просто вручили тем, кто шел по улице закрывая лицо носовым платком или растерянно стоял на входе в магазин.
Очень помогали советами наши врачи. Отдельно хотела бы упомянуть Ольгу Павлову – ее консультации очень нас поддержали.
Я надеюсь, что мы смогли помочь нашим рестораторам и продуктовым магазинчикам. На время карантина в группе были отменены правила, касающиеся рекламных объявлений. Публикаций, предлагающих доставку или «на вынос» было много, и участники активно пользовались этой информацией.
В группе было инициировано и проведено много мастер-классов для разнообразия досуга. В частности, Ксения Дворникова, предложила участникам серию лекций по снижению веса, а условием участия была квитанция о перечислении любой суммы на счет благотворительного фонда«Адвита». В помощь этому проекту Дмитрий Дмитриев вел регулярную спортивную рубрику – выкладывал небольшие, но очень симпатичные тренировки. Кроме того, за время карантина мы учились сторителлингу (по моей инициативе) и искусству макияжа (Полина Каган).
Так что, я думаю, наша молодая группа с честью выдержала проверку карантином и очень сплотилась для очередных свершений.
Марфа Хромова-Борисова
Администратор Facebok-сообщества «Петроградская диаспора»
За время самоизоляции и ограничений «Петроградская диаспора», кажется, еще больше сплотилась. Наталья Бетс, владелица столовой «Петербургский буфет» на Троицкой площади, вместе с другим подписчиком, Андреем Павловым, организовали обеды для врачей — члены «Диаспоры» собирали продукты и деньги, в итоге получилось 30 полноценных обедов. Паблик славится довольно жесткой модерацией, но в связи с пандемией мы сделали наши правила демократичнее: все заведения, бесплатно доставлявшие еду по Петроградской стороне, имели возможность рекламироваться в группе без проблем. Чтобы поддержать местный бизнес, мы закрепили список общепита, работающего на вынос и доставку, и регулярно его дополняли. Кроме того, у нас появились рекламные посты (с пандемией это не связано, мы давно это планировали) при условии, что рекламодатель переведет донейшн на счет благотворительного фонда «Адвита». Было опубликовано уже несколько постов, что, конечно, радует. Мама одного из подписчиков, Дани Иванова, стала печь домашние «Наполеоны» — они пользовались просто бешеным успехом. А он сам организовал бесплатные спортивные тренировки на открытом воздухе — конечно, с соблюдением социальной дистанции.
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