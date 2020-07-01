В Петербурге у члена участковой избирательной комиссии № 2211 на набережной Фонтанки, 62, нашли коронавирус. Как сообщает «Фонтанка», тест на COVID-19 член комиссии Васильев сдал 26 июня, а результат стал известен накануне.
У нескольких петербургских членов избирательных комиссий обнаружили коронавирус
«Я сдавал тест заранее, но результат узнал только на следующий день после работы на участке. [После этого] мне сказали, что вызывалась дезинфекция и проводилась повторная сдача анализа на вирус [у других членов комиссии]», — рассказал Сергей Васильев «Бумаге».
В УИК № 2211 отметили, что сегодня заразившийся член комиссии не работает. «Все члены комиссии вчера дополнительно сдали анализы, и член комиссии, который с ним контактировал во время дежурства, сегодня тоже не работает», — добавили в УИК.
Также коронавирус подтвердился у одного из членов ТИК № 5. Как утверждает замначальника управления по СМИ аппарата Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский последний раз он был в этой комиссии 24 июня. «Все заседания комиссии проходили при соблюдении норм безопасности, все члены комиссии прочие чувствуют себя хорошо, комиссия работоспособна, готова работать», — уточнил он.
Еще об одном случае коронавируса сообщили «Наблюдатели Петербурга». Так, 29 июня COVID-19 подтвердился у одной из членов ТИК № 14. По информации организации по контролю за выборами, на следующий день на больничный отправилась еще одна сотрудница комиссии.
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