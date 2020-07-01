У нескольких петербургских членов избирательных комиссий обнаружили коронавирус

Также коронавирус подтвердился у одного из членов ТИК № 5. Как утверждает замначальника управления по СМИ аппарата Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский последний раз он был в этой комиссии 24 июня. «Все заседания комиссии проходили при соблюдении норм безопасности, все члены комиссии прочие чувствуют себя хорошо, комиссия работоспособна, готова работать», — уточнил он.