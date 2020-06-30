Олег Тиньков рассказал о борьбе с лейкемией и перенесенном коронавирусе

Как рассказал Тиньков, после того, как был установлен диагноз, он улетел в Берлин — где его «буквально спасли тремя химиями, несмотря на 2 сепсиса и еще кучу "побочек"». Тинькову удалось выйти на ремиссию, но небольшое количество клеток лейкемии осталось. Помимо борьбы с лейкемией, три месяца назад Тиньков переболел коронавирусом.

«Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение делать пересадку костного мозга. Это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации… Вероятно — до года. Я конечно бы не прошел все эти испытания, если бы не моя семья, я знал, что я живу 31 год с лучшей женщиной и у меня прекрасные 3 детей, но я на 200% убедился в этом последние 6 месяцев. Рина просто «вытащила меня», а дети проявили себя взрослыми и цельными людьми», — поделился Тиньков.

Сейчас управление «Тинькофф банком» взяли на себя партнеры Тинькова — он уверен, что бизнес находится в надежных и профессиональных руках. «Мы выйдем из этого кризиса на 100% сильнее, чем любой из наших конкурентов — просто потому, что мы изначально заточены под «онлайн» и «работу из дома» и у нас лучшая в мире финтек команда», — отметил он.

«Я бы хотел попросить прощения у всех, кого я обидел в этой жизни, вольно или невольно. Я правда наговорил много глупостей в своей непростой жизни, слава Богу, я только говорил, но не делал гадости. Читая и смотря свои многочисленные интервью, мне местами стыдно за то, что говорил, я был часто не прав. Я горжусь тем, что искренне пропагандировал в России предпринимательство, многое сделал для этого и немного, но поменял среду и отношение к стартаперам и бизнесменам. Ну а я пошел, у меня впереди непростые месяцы, но я буду бороться, шансы есть. Спасибо, что поддерживаете!» — заключил Тиньков.