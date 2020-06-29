Авторы исследования выделяют три группы факторов, ограничивающих распространение заболевания и предотвращающих смертность:

Первая касается непосредственно общества. Власти своевременно информируют граждан, а уже они самостоятельно предпринимают предохранительные действия — изолируются или начинают пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Вторая связана с политикой правительства — власти предписывают соблюдать режим самоизоляции, запрещают свободное перемещение людей или оказывают экономическую поддержку граждан.

Третья группа факторов — это непосредственный вклад медицины в диагностику и лечение заболевших, выявление и изоляцию контактировавших.

Эксперты ВШЭ рассчитали разницу между прогнозной оценкой количества смертей и фактической смертностью в период с 1 марта по 24 июня. Также были учтены официальная информация о количестве летальных исходов непосредственно от COVID-19 и сведения о смертях людей, для которых коронавирус был сопутствующей причиной смерти.

В случае полного игнорирования властью и гражданами факта угрозы коронавируса и неприятия каких-либо мер по предотвращению распространения COVID-19, число дополнительных смертей за указанный период могло бы достигнуть 3,8 миллиона. «Спасенные жизни – это результат регулирующих мер властей и ответственного поведения граждан и невозможно надежным образом разделить эти эффекты», — отметил один из авторов исследования, директор по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ Андрей Жулин.

В Петербурге коронавирусом переболели не менее 200 тысяч человек — 5,7% от общего числа жителей города, говорится в исследовании ученых Европейского университета. При этом в официальной статистике — 23 тысячи заболевших. Почему цифры так разнятся? Вовремя ли снимаются ограничительные меры? И ждет ли нас вторая волна? Об этом «Собака.ru» рассказал соавтор исследования, эпидемиолог, научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России и Университета Тампере (Финляндия) Антон Барчук.