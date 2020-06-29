Как рассказали создатели «Добродомика», для них было важно, чтобы вакансия оператора колл-центра досталась «человеку, который имеет физические ограничения, но неограниченные возможности». Отвечать на звонки будет Ирина — инвалид с детства. «Ирина очень целеустремленный, ответственный, позитивный и потрясающий человек. Мы рады, что в команде «Добродомика» пополнение и появился федеральный номер, куда смогут позвонить бабушки и дедушки с любого региона», — отметили создатели благотворительного кафе.

Федеральный номер благотворительного кафе «Добродомик» — 8-800-222-90-86. «Горячая линия» работает с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00. Позвонить на него могут все желающие из любого региона России.

Напомним, в октябре 2018 года на Детской улице в Петербурге открылся «Добродомик» — благотворительное кафе с бесплатными обедами для пенсионеров. В июле 2019 года стало известно, что создатели петербургского кафе расширяют географию и планируют запуск в Москве. Соучредителем выступил певец Эмин Агаларов — вместе с ним инициатор петербургского проекта Александра Синяк открыла «Добродомик» на Тушинской улице.

Лауреатка премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга»-2020, 28-летняя Александра Синяк три года назад начала бесплатно кормить сотни пенсионеров. Теперь ее кафе «Добродомик» есть не только в Петербурге, но и в других городах страны. А во время пандемии «Добродомик» стал единственной организацией Петербурга, которая на регулярной основе развозит тысячи продуктовых наборов всем нуждающимся пожилым людям, оказавшимся в группе риска. «Собака.ru» Александра рассказала о новом подходе к благотворительности и том, как при помощи сообщества можно решать любые проблемы.