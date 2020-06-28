Единственный корги-полицейский в России по кличке Рыжий ушел на пенсию

Рыжему уже 9 лет, и выйти на пенсию он должен был еще в 2019 году, однако ему продлили контракт. Сейчас же пес не планирует скучать: он будет активно заниматься спортом и, возможно, попробует себя в танцах. Инспектор-кинолог Ольга Чумарова продолжит работу с его бывшим напарником, овчаркой по имени Зигер, а также их команду пополнит Фантик – «замечательный черный пес с отменным нюхом».