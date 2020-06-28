Корги по кличке Рыжий, проработавший в нижегородской транспортной полиции 7,5 лет, ушел на пенсию. Он был единственным представителем своей породы в российской полиции. Об уходе на заслуженный отдых рассказали в Instagram Рыжего.
Единственный корги-полицейский в России по кличке Рыжий ушел на пенсию
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В соответствии с приказом начальника УТ МВД России по ПФО я больше не буду служить в полиции. Я теперь, друзья, самый настоящий пенсионер! ⠀ Но, несмотря на это, скучать мне по-прежнему не придется. Я планирую так же активно заниматься спортом, как и раньше. И, возможно, даже попробую освоить новые дисциплины (например, танцы)! ⠀ Оля с Зигером продолжат службу. И своем скоро (после окончания специального обучения) к ним присоединится Фантик. Помните, я вам о нем рассказывал? Замечательный черный пёс с отменным нюхом! *** Друзья, этот блог появился чуть больше года назад. И это был самый необыкновенный год в моей жизни - он был наполнен самыми разными чудесными событиями! За этот год у меня появилось почти 13 тысяч новых друзей. И это бесценно! ⠀ Друзья, я благодарен каждому из вас за добрые слова и душевное тепло! Спасибо вам☺️! И до свиданья☺️🐶!
Рыжему уже 9 лет, и выйти на пенсию он должен был еще в 2019 году, однако ему продлили контракт. Сейчас же пес не планирует скучать: он будет активно заниматься спортом и, возможно, попробует себя в танцах. Инспектор-кинолог Ольга Чумарова продолжит работу с его бывшим напарником, овчаркой по имени Зигер, а также их команду пополнит Фантик – «замечательный черный пес с отменным нюхом».
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Привет, друзья☺️🐶! ⠀ Факты, как известно, вещь довольно упрямая. Но и ложь иногда бывает очень похожа на правду. Сегодня расскажу вам о трех популярных мифах, успевших прочно укорениться в умах многих людей. Итак, поехали! ⠀ 📌Миф первый: Некоторые породы собак (в том числе и корги) рождаются очень умными и послушными. На самом деле вельш-корги-пемброк довольно «интеллектуальная» порода, с достаточным уровнем послушания и рабочих качеств. Но любую собаку, даже самую умную и талантливую, надо обучать и воспитывать. И сделать это может только человек! К примеру, со мной Оля начала заниматься в первый же день нашей совместной жизни. И тренировки наши продолжаются по сей день. Результаты вы видите сами. ⠀ 📌Миф второй: Для того, чтобы служебная собака научилась находить наркотики, ее «подсаживают» на эти самые наркотики. Друзья, этот миф очень популярный, но все же неправда. Для того, чтобы научить собаку искать наркотики, используют имитатор. Это специальная химическая смесь. Но никак не настоящий наркотик! Во время обучения в случае успешного выполнения задания (когда собака находит источник запаха, т.е. имитатор) ей дают лакомство или играют с ней, закрепляя таким образом навык. Мои коллеги шутят: если собак, которые ищут наркотики, кормят наркотиками, то чем же кормят собак, которые ищут взрывчатку? Гранатами или патронами😄🐶? ⠀ 📌Миф третий: Все полицейские – очень суровые и неприветливые и с ними лучше не сталкиваться. И этот миф, по моему мнению, самый вредный и опасный. Друзья, главная задача полицейских (и моя тоже) – забота о вашей безопасности. Поверьте, каждый из нас действительно приложит все силы, чтобы помочь тому, кто оказался в беде. Честно говоря, некоторые мои коллеги иногда выглядят чересчур серьезными. Ну так и ведь и работа у них очень серьезная и не самая простая. ⠀ Вот, пожалуй, и всё на сегодня. Друзья, у вас остались ко мне вопросы? Пишите в комментариях, какие еще мифы развенчать🐶😉!
Блог, в котором рассказывают о жизни корги-полицейского, завели больше года назад. За это время на его аккаунт в Instagram подписалось почти 13 тысяч пользователей.
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