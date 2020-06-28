Роспотребнадзор попросил губернатора не открывать «Мегу» из-за ситуации с коронавирусом в Петербурге

Как отметило ведомство, сейчас деятельность торговых центров разрешена во всех районах. Тем не менее 90 процентов покупателей и персонала торговых центров «Мега» – жители Петербурга, где «ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-2019 продолжает оставаться напряженной». Открытие этих торговых центров может неблагоприятно повлиять на эпидемиологическую ситуацию в Петербурге. Поэтому управление Роспотребнадзора по Ленинградской области просит Дрозденко не открывать их до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не улучшится в Петербурге и Ленобласти.