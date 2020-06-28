Роспотребнадзор Ленинградской области направил предписание губернатору региона Александру Дрозденко о недопустимости открытия ТЦ «Мега». 90% его посетителей и персонала являются жителями Петербурга. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте областного Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор попросил губернатора не открывать «Мегу» из-за ситуации с коронавирусом в Петербурге
Как отметило ведомство, сейчас деятельность торговых центров разрешена во всех районах. Тем не менее 90 процентов покупателей и персонала торговых центров «Мега» – жители Петербурга, где «ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-2019 продолжает оставаться напряженной». Открытие этих торговых центров может неблагоприятно повлиять на эпидемиологическую ситуацию в Петербурге. Поэтому управление Роспотребнадзора по Ленинградской области просит Дрозденко не открывать их до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не улучшится в Петербурге и Ленобласти.
Напомним, обе 1«Меги» открылись 15 мая с разрешения Дрозденко. Однако уже 17 мая торговые центры «МЕГА Дыбенко» и «МЕГА Парнас» вновь закрылись для покупателей. Решение губернатора связано с тем, что покупатели и продавцы не прислушались к рекомендациям властей. В частности, было рекомендовано соблюдать дистанцию, однако днем в ТЦ образовались толпы во время массовых эвакуаций из-за сообщений о минировании.
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