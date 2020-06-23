По словам представителя «Аэрофлота» Михаила Демина, авиакомпания отследила все передвижения клетки-переноски с момента сдачи в багаж до выдачи пассажиру. На время полета сотрудники демонтировали колеса, а саму клетку закрепили на борту самолета — и вовремя перелета она не перемещалась. «Могу сказать по собственному опыту, как собачник со стажем: такое, к сожалению, иногда случается. Собака может повредить и челюсть, и зубы, когда пытается выбраться из клетки в полете», — приводит издание TJ слова представителя авиакомпании.

«Аэрофлот» пообещал прислать официальный ответ пассажиру в установленные для этого сроки.

Напомним, ранее пользователь Instagram Кристина Ильичева рассказала о пострадавшей во время полета «Аэрофлотом» собаке. По словам девушки, животное получило увечия, находясь в сумке-перевозке в багажном отделении самолета — «вся клетка была в крови, как и морда собаки». Она также отметила, что собака была приучена к перевозке, поэтому не могла причинить себе увечия из-за стресса. Также за сутки до перелета владельцы проконсультировались с ветеринаром для того, чтобы дать перед полетом собаке успокоительное, что и было сделано.