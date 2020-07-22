Как Сергей Кутовой, пережив ДТП и оставшись без ноги, стал блогером с 3 млн подписчиков и героем фильма

В 2013 году, за месяц до школьного выпускного, я потерял ногу. У машины отказали тормоза, и она сбила меня на тротуаре. Десять дней я был в коме. Еще месяц провел в реанимации. Общее состояние было ужасным: как будто меня только что люто избили. Плюс неврозы и панические атаки из-за препаратов, которые постоянно вливали в организм. В общей сложности я провел в больнице десять месяцев. Все это время рядом со мной был мой брат Ваня, ухаживал за мной и твердил, что все будет хорошо.

Я всегда был полным — к сожалению, это следствие воспитания. С детства мне говорили: «Чем больше ешь, тем лучше! Мужчина должен быть большим и сильным!». После аварии стало ясно: так жить нельзя. Надо восстанавливаться, учиться жить без ноги, а как это сделать, когда ты весишь 130 кг? Я решил: мне необходимо похудеть.

Скинул 50 килограмм и сделал об этом пост в «Инстаграме». У меня был совершенно обычный личный аккаунт, но каким-то ­чудесным образом он попал в топ «Инстаграма». Так я набрал первую тысячу подписчиков. Стал рассказывать им о своей жизни, о том, как прихожу в себя после ДТП, учусь передвигаться, набираю физическую форму. В 2019 году я пробил отметку в 500 тысяч подписчиков, в 2019‑м — в миллион. Сейчас у меня 2,8 млн подписчиков.

Проблема многих людей с инвалидностью в том, что они на самом деле слишком любят жаловаться на жизнь. Я никогда не жалуюсь. Я стараюсь делать. В одно время сам выживал на пособие, изредка сваливалась копеечная реклама. Помню, нам с моей девушкой Ксюшей, с 2019 года моей женой, привозили еду в контейнерах по бартеру, мы один такой контейнер в день на двоих ели. Жил в шестикомнатной коммуналке на Ваське, где невозможно было добраться до кухни на коляске. Оставался без работы и с пятью тысячами рублей в кармане, которые нужно было растянуть на три недели. Поэтому в какой-то момент было особенно важно закрыть денежный вопрос и научиться зарабатывать. Деньги для меня — это в первую очередь свобода.