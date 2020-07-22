Блогер вышел победителем из ситуации со страшным ДТП — привел себя в потрясающую физическую форму, показал историю своего восстановления в «Инстаграме», набрал 3 млн подписчиков и стал героем документального фильма «Я выше всех. История братьев Кутовых». Сергей — лауреат премии «Собака.ru «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 года.
Как Сергей Кутовой, пережив ДТП и оставшись без ноги, стал блогером с 3 млн подписчиков и героем фильма
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На Сергее майка Dolce & Gabbana; шорты Boss; кроссовки Versace (все — ДЛТ)
В 2013 году, за месяц до школьного выпускного, я потерял ногу. У машины отказали тормоза, и она сбила меня на тротуаре. Десять дней я был в коме. Еще месяц провел в реанимации. Общее состояние было ужасным: как будто меня только что люто избили. Плюс неврозы и панические атаки из-за препаратов, которые постоянно вливали в организм. В общей сложности я провел в больнице десять месяцев. Все это время рядом со мной был мой брат Ваня, ухаживал за мной и твердил, что все будет хорошо.
Я всегда был полным — к сожалению, это следствие воспитания. С детства мне говорили: «Чем больше ешь, тем лучше! Мужчина должен быть большим и сильным!». После аварии стало ясно: так жить нельзя. Надо восстанавливаться, учиться жить без ноги, а как это сделать, когда ты весишь 130 кг? Я решил: мне необходимо похудеть.
Скинул 50 килограмм и сделал об этом пост в «Инстаграме». У меня был совершенно обычный личный аккаунт, но каким-то чудесным образом он попал в топ «Инстаграма». Так я набрал первую тысячу подписчиков. Стал рассказывать им о своей жизни, о том, как прихожу в себя после ДТП, учусь передвигаться, набираю физическую форму. В 2019 году я пробил отметку в 500 тысяч подписчиков, в 2019‑м — в миллион. Сейчас у меня 2,8 млн подписчиков.
Проблема многих людей с инвалидностью в том, что они на самом деле слишком любят жаловаться на жизнь. Я никогда не жалуюсь. Я стараюсь делать. В одно время сам выживал на пособие, изредка сваливалась копеечная реклама. Помню, нам с моей девушкой Ксюшей, с 2019 года моей женой, привозили еду в контейнерах по бартеру, мы один такой контейнер в день на двоих ели. Жил в шестикомнатной коммуналке на Ваське, где невозможно было добраться до кухни на коляске. Оставался без работы и с пятью тысячами рублей в кармане, которые нужно было растянуть на три недели. Поэтому в какой-то момент было особенно важно закрыть денежный вопрос и научиться зарабатывать. Деньги для меня — это в первую очередь свобода.
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Это история не про мой успех.. А про то, что каждый из вас может свернуть горы, если захочет... ⠀ Пускай у тебя ничего нет... но веру в себя у тебя никто отнять не может... ⠀ В этом минутном видео моя жизненная история... было тяжело и больно, порой невыносимо, но я справился 🙏🏻 ⠀ Если ты читаешь эти строки, то знай, ты намного сильнее, чем думаешь, и у тебя все получится, только не опускай руки🙏🏻 ⠀ В это сложное, непривычное для всех время я хочу поддержать каждого из вас! ⠀ Обнимаю всем сердцем, спасибо, что рядом ❤️
Если бы не моя семья, я бы по-прежнему жил в Архангельске на копеечную пенсию. Самое страшное, что чувствуют люди с инвалидностью, — одиночество. Мои родные — родители, брат — не делали ничего особенного, просто каждый день, каждый час методично напоминали мне, что все будет хорошо, поддерживали меня в ведении моего блога, хотя папа и мама от этого максимально далеки. Одиночество — это то, что убивает и уничтожает всякое желание работать над собой.
Кстати, о семье. Мой папа — кубанский казак! Собственно, родом с Кубани был его отец, а его мама, моя бабушка, с Украины. И вот эти южные люди познакомились и по стечению обстоятельств уехали на Север, в Архангельск. Так что во мне горячая казачья кровь и северная стойкость.
В Петербург я переехал из-за работы во всероссийском онлайн-проекте «Спорт в народ». Это подбор онлайн-тренировок для людей с инвалидностью, полностью бесплатный, я там выступаю в качестве тренера. В 2017 году в рамках этого проекта в Петербурге, на Васильевском острове, открыли тренажерный зал, чтобы инвалиды могли и общаться, и работать над собой. Я всегда хотел переехать, в Архангельске ты очень рано упираешься в потолок, кем бы ты ни был.
Проблема многих людей с инвалидностью в том, что они слишком любят жаловаться на жизнь.
Петербург не вызывает у меня хандры. Наоборот, тут я испытываю душевный подъем. Архангельск печален — провинция, грязь, слякоть, алкоголики. Настоящий «Левиафан». Поэтому меня всегда раздражал рьяный патриотизм. Как я могу кричать, что моя страна лучшая, когда у меня пенсия 14 500 рублей, а на обычную работу без связей меня никогда не возьмут. Когда я переехал в Петербург и ходил на собеседования, мне трижды отказывали по невнятным причинам. Нам есть чему поучиться у Европы и США, даже тому же самому отношению к людям с ограниченными возможностями и их трудоустройству. Но при этом Россия — все равно страна возможностей. Тут никто ни за чем не следит и можно сделать все что угодно. Так что оправдывать бездействие тем, что ты живешь в этой стране, странно.
Сейчас я достаточно зарабатываю на рекламе в «Инстаграме», но мировые бренды пока ко мне не обращались. Зато была реклама сервиса здорового питания GrowFood! Сейчас, к счастью, нет нужды постоянно искать деньги, рекламный доход стабилен и смысла соглашаться абсолютно на все предложения нет.
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Сергей сфотографирован у Дома Советов Нарвского района — этот шедевр ленинградского конструктивизма, также известный как «Серп и Молот», построил в 1930-х классик советской архитектуры Ной Троцкий.
Скоро у меня будет новый, электронный протез стоимостью 4 млн рублей, который позволит мне полноценно ходить. Сейчас у меня механический, стоимостью 300 тысяч, и он, конечно, полноценно ногу не заменяет. С этим новым протезом связана драматичная история. Несколько лет назад про нас с братом Иваном сняли клип на песню Павла Воли «Двое», а в дальнейшем его режиссер Артем Гряник снял документальный фильм «Выше всех. История братьев Кутовых» — сейчас он есть в YouTube. Во время работы над этим фильмом мне в директ «Инстаграма» писала девушка Ксения. У нее была саркома, она тоже потеряла ногу. Писала, что я ее вдохновляю, и просила отправить этот клип, так как его еще не было в сети. Но сообщений мне приходит много, и я забыл ей ответить. Через некоторое время мне написал мой друг, протезист. От него я узнал, что Ксения умерла и ее родители хотят отдать протез, которым она пользовалась, мне. Эта история меня потрясла, я встретился с ее родителями, съездил на похороны. Я мог помочь человеку, но не сделал этого — а ее отец и мать все равно были ко мне очень добры! Когда все карантинные меры снимут окончательно, я планирую поставить протез и рассказать эту историю у себя в блоге.
Я часто слышу, что моя страница якобы вселяет веру в людей, но не задаюсь такой целью. Что вообще значат слова «вселять веру»? Доносить какие-то мысли? Нет, вдохновлять надо делами. Например, я обожаю Конора Макгрегора (ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион серии UFC в легком и полулегком весе. — Прим. ред.). Простой парень, который смог добиться всего, чего захотел. Смотришь на него и думаешь: «Вот это да, я хочу так же». Он не говорит о том, что хочет вселить в вас веру. Он просто это делает!
Текст: Игорь Топорков
Фото: Данил Ярощук
Стиль: Лима Липа
Ассистент стилиста: Кристина Соколова
Визаж и прическа: Полина Еланская
Свет: Skypoint
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