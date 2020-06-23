«Моя мама летела в Симферополь. По прибытии в аэропорт Симферополя получила перевозку в кровяных подтеках с грязью. Вся клетка была в крови, как и морда собаки. При выдаче собаки, видя, что вся клетка в крови, никто не оказал помощи, клетка просто стояла одна. Мама пыталась выяснить, к кому можно обратиться, чтобы понять, почему собака в таком состоянии находилась одна. При обращении к сотрудниками аэропорта они отвечали, что это не их проблема, что нужно обращаться к представителям авиакомпании», — рассказала Ильичева.

Разобраться помогла семья, которая летела с женщиной одним рейсом — находясь в аэропорту Симферополя, они привели представителей авиакомпании и полицию, так как женщина «находилась в шоковом состоянии и не могла оставить собаку одну, тем более вести куда-либо до выяснения обстоятельств». Женщина написала претензию в «Аэрофлот», а также заявление в полицию.

По прибытии домой и детальном осмотре выяснилось, что все стенки внутри клетки для перевозки собаки были в песке, грязи и крови, на собаке также были участки засохшей грязи. Как предполагают владельцы пострадавшей собаки, животное могло удариться зубами и деснами о дверцу перевозки. «Кровь видимо попала в поилку с водой поэтому все в таком большом количестве», — говорит Ильичева. Она также отметила, что собака была приучена к перевозке, поэтому не могла причинить себе увечия из-за стресса. Также за сутки до перелета владельцы проконсультировались с ветеринаром для того, чтобы дать перед полетом собаке успокоительное, что и было сделано.

«Почему собака не летела с вами в салоне самолета? Собака не проходила по весу. Как нам известно, на борт можно животное до 8 килограмм вместе с перевозкой. Проблема не только в том, что животные во время перелета могут быть изувечены. Проблема еще в том, что животные на должны лететь в багаже, нужно чтобы максимальный вес увеличили для перевоза в салоне самолета. Почему хозяевам не дают возможности выкупить место для питомца, если есть возможность. Я бы с удовольствие выкупила место, если бы такая возможность была предоставлена. У моей собаки вес 8,6 килограмм и она не может из за этого лететь в салоне. Очень жаль», — резюмирует девушка.