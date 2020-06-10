Июньский номер журнала «Собака.ru», традиционно посвященный героям премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга», которая в этом году проходит уже в 15-й раз. Вместе с лауреатами из 9 номинаций этого года — «Мода», «Бизнес», «Искусство», «Науки и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги и Тексты», «Медиалидеры» и «Театр» — мы обсудили, как нам жить дальше и вместе решили, как мы будем строить новый мир.
Читайте онлайн-версию июньского номера «Собака.ru» с лауреатами премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»
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Коллаж: Игорь Скалецкий
На обложке: серьги Mercury, коллекция Classic, белое золото, бриллианты
Яна Милорадовская
главный редактор «Собака.ru»
«Коллекционный номер «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — это трибуна для всех лауреатов премии. Мы опубликовали пятьдесят интервью и пятьдесят портретов, сделанных в редких и труднодоступных городских локациях.
В этом году у нас появился совершенно легальный повод напроситься к нашим лауреатам в гости — что мы и сделали, с помощью дрона, вебкама и наших длинных рук.
Обещаем — будем как всегда эпично, очень архитектурно и не менее высокохудожественно, чем обычно. Да, этот номер «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» станет важным свидетельством и документом эпохи — истории, которую мы вместе пишем сейчас».
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Журнал также продается в супермаркетах и киосках города. Печатная версия журнала распространяется в целлофане для вашей безопасности.
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