18+

Читайте онлайн-версию июньского номера «Собака.ru» с лауреатами премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»

Июньский номер журнала «Собака.ru», традиционно посвященный героям премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга», которая в этом году проходит уже в 15-й раз. Вместе с лауреатами из 9 номинаций этого года — «Мода», «Бизнес», «Искусство», «Науки и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги и Тексты», «Медиалидеры» и «Театр» — мы обсудили, как нам жить дальше и вместе решили, как мы будем строить новый мир.

  • Коллаж: Игорь Скалецкий
    На обложке: серьги Mercury, коллекция Classic, белое золото, бриллианты

Яна Милорадовская

главный редактор «Собака.ru»

«Коллекционный номер «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — это трибуна для всех лауреатов премии. Мы опубликовали пятьдесят интервью и пятьдесят портретов, сделанных в редких и труднодоступных городских локациях.

В этом году у нас появился совершенно легальный повод напроситься к нашим лауреатам в гости — что мы и сделали, с помощью дрона, вебкама и наших длинных рук.

Обещаем — будем как всегда эпично, очень архитектурно и не менее высокохудожественно, чем обычно. Да, этот номер «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» станет важным свидетельством и документом эпохи — истории, которую мы вместе пишем сейчас».

Для вашего удобства мы разделили журнал на несколько частей:

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Персональную доставку номера заказывайте здесь.

Журнал также продается в супермаркетах и киосках городаПечатная версия журнала распространяется в целлофане для вашей безопасности.

sobaka,
Комментарии

Наши проекты