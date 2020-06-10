Читайте онлайн-версию июньского номера «Собака.ru» с лауреатами премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»

главный редактор «Собака.ru»

«Коллекционный номер «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — это трибуна для всех лауреатов премии. Мы опубликовали пятьдесят интервью и пятьдесят портретов, сделанных в редких и труднодоступных городских локациях.

В этом году у нас появился совершенно легальный повод напроситься к нашим лауреатам в гости — что мы и сделали, с помощью дрона, вебкама и наших длинных рук.

Обещаем — будем как всегда эпично, очень архитектурно и не менее высокохудожественно, чем обычно. Да, этот номер «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» станет важным свидетельством и документом эпохи — истории, которую мы вместе пишем сейчас».