По мнению Милонова, за последние годы многие СМИ и иные издания «увлеклись публикацией различных астрологических прогнозов». «Данные «информационные» блоки не основываются на каких-либо научных или околонаучных принципах — зачастую, составители подобных колонок публикуют их на основе собственной фантазии или, что хуже, личных мистических убеждений», — приводит РИА «Новости» слова депутата.

Свое предложение Милонов объясняет существованием множества сайтов с советами астрологов, которые берут деньги с «доверчивых людей за свои услуги» по расшифровке положения звезд. Кроме того, Милонову известны случаи, когда россияне отказывались от правильных поступков, потому что так посоветовали им звезды.

«В данной ситуации прошу вас рассмотреть идею об обязательном маркировании любых так называемых астрологических прогнозов в СМИ специальной пометкой государственного образца, что данная информация носит исключительно фантазийный и лживый характер. Также прошу вас оценить идею о запрете публикации таких прогнозов на территории нашей страны», — говорится в обращении Милонова, которое депутат направил в адрес главы Роскомнадзора Андрея Липова.