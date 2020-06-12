Александра Синяк («Добродомик»): «Хайп — это круто, без него невозможно бесплатно кормить 2 000 пенсионеров в день»

На данный момент вы раздали уже полмиллиона бесплатных обедов пенсионерам в трех городах страны. Как начался ваш проект?

«Добродомик» появился три года назад, а до этого я всегда была ориентирована на прибыль — если бы кто-то мне тогда сказал, что я буду заниматься благотворительностью, я бы не поверила. Мы с мужем Евгением Гершевичем руководили ночным клубом, но в кризис 2014 года он закрылся. Потом работали ведущими, таксистами – пытались как-то крутиться: у нас двое детей (одна девочка с ДЦП), которых надо кормить. В 2017 году взяли в аренду кафе «Чешский домик» на Васильевском острове вместе со всем оборудованием, вывели его из долгов и поставили на нормальный уровень посещаемости.

Но потом все изменилось: мы не смогли взять деньги за обед и решили бесплатно кормить одного пожилого мужчину (подробнее об этой истории читайте здесь — прим. ред.). Потом повесили на дверь объявление о бесплатных ланчах для пенсионеров, думая, что их будет человек 20-30, и мы это легко потянем. Но сработало сарафанное радио, и в итоге к нам приходило примерно 200-250 бабушек и дедушек в день — не откажешь же им. Постепенно начал помогать бизнес: X5 Retail Group сделали максимально возможную скидку на мясо, компания «Агро-Инвест» начала отдавать овощи бесплатно. Пакеты с едой приносили обычные люди. Тогда поняла, что могу справиться со всем, если мне будут помогать петербуржцы. В «Чешском домике» было всего восемь столов, поэтому в 2018 году мы переехали в помещение побольше на Детскую улицу, там сделали ремонт силами волонтеров.

Как вы начали работать за пределами Петербурга?

В октябре прошлого года открылся «Добродомик» в Москве, в декабре — в Новосибирске, а сейчас мы готовимся к запуску в Челябинске. Все это при поддержке местных предпринимателей — я не отрываю кафе, если в городе есть только инициативные люди, на одном желании это не вытянуть. В моем случае, правда, было именно так — и теперь мы с мужем оба невыездные из-за кредитов. Но если бы не случайность, я бы не пошла на это — это ведь на самом деле безумная идея.

С масштабированием нам активно помогал Эмин Агаларов — певец и вице-президент группы компаний Crocus Group, ему прислали видео о «Добродомике», и он сам со мной связался. Мало того, что он взял на себя все траты в Москве (это около 3,5 млн рублей ежемесячно), так он еще и очень много мне рассказал о бизнесе, делился опытом. Проект появился случайно, и я ничего не понимала, не знала даже слова «бренд-бук». Была как человек, которого учат плавать, бросив в воду. А перед уходом на карантин в трех городах мы кормили 2 000 человек в день.

В самом начале все мне говорили «У тебя ничего не получится», а мне хотелось доказать обратное. И оставить бабушек и дедушек без помощи я уже не могла. А уже потом стали появляться вокруг люди, которые верили в меня, говорили: «Если вы сможете это сделать, мир изменится».