В Петербурге более 20 младенцев заразились коронавирусом за время пандемии

«В большинстве случаев заражение происходит воздушно-капельным путем при контакте малыша с мамой. Женщина поступает в родильный дом с неопределенным статусом на COVID-19. При поступлении у нее берут тест на коронавирус, но его результат, в среднем, становится известен через три дня. К этому моменту ребенок уже появился на свет, мама и малыш, естественно, находятся на совместном пребывании, приказа о том, что мы должны забирать ребенка, если у матери непонятен статус заражения, не существует, а значит, возможно инфицирование в случае наличия коронавируса у родительницы», – пояснила неонатолог.