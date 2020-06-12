В Петербурге более 20 новорожденных за время пандемии были инфицированы коронавирусом, при этом большинство из них перенесли инфекцию легко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста неонатолога городского комитета по здравоохранению Юлию Горелик.
В Петербурге более 20 младенцев заразились коронавирусом за время пандемии
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Фото: Shutterstock
Как отметила Горелик, новорожденные с положительным тестом на коронавирус встречаются везде, в том числе и в Петербурге. При этом они являются только переносчиками, добавила она. Однако были и исключения: два младенца, у которых при анализе подтвердился диагноз COVID-19. Оба были рождены матерями с положительным статусом на COVID-19 и находятся в тяжелом состоянии.
Лечением этих младенцев занимаются врачи Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий и Детской инфекционной больницы №5 им. Филатова. Горелик также подчеркнула, что их тяжелое состояние связано не с коронавирусной инфекцией, а врожденными пороками развития. Она также рассказала о том, что случаи внутриутробного заражения в мире единичны, но все же встречаются. Так произошло с младенцем, который рожден недоношенным с весом 1 200 граммов и сейчас находится под опекой специалистов Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра.
«В большинстве случаев заражение происходит воздушно-капельным путем при контакте малыша с мамой. Женщина поступает в родильный дом с неопределенным статусом на COVID-19. При поступлении у нее берут тест на коронавирус, но его результат, в среднем, становится известен через три дня. К этому моменту ребенок уже появился на свет, мама и малыш, естественно, находятся на совместном пребывании, приказа о том, что мы должны забирать ребенка, если у матери непонятен статус заражения, не существует, а значит, возможно инфицирование в случае наличия коронавируса у родительницы», – пояснила неонатолог.
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