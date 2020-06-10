В Италии нашли похищенную работу уличного художника Бэнкси — памяти жертв теракта в «Батаклане»



Как сообщает BBC, дверь, которую расписал Бэнкси, находилась на ферме близ города Аквила, в Центральной Италии. Подробности о том, как ее нашли пока не сообщаются, однако, как утверждает окружной прокурор города Микеле Ренцо, было проведено расследование с участием правоохранительных и судебных органов двух стран.

Напомним, работа уличного художника Бэнкси, располагавшаяся на двери заднего выхода из концертного зала «Батаклан» в Париже, была похищена неизвестными в январе 2019 года. Граффити появилось там в июне 2018 года — в память о жертвах теракта, случившегося в стенах концертного зала. «Сегодня нами движет глубокое негодование. Работа Бэнкси — символ созерцания, принадлежащий всем гражданам мира — была украдена», — сказано в сообщении о краже.

Теракт в концертном зале «Батаклан» произошел 13 ноября 2015 года. В ходе спланированной серии нападений погибли 130 человек и более 350 получили ранения. Террористы взяли в заложники людей, находившихся в зале «Батаклана», совершили нападения на несколько кафе, устроили взрывы возле стадиона Стад-де-Франс — в этот момент там проходил футбольный матч. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная на территории Российской Федерации группировка «Исламское государство».

Этим летом в российский прокат выйдет фильм про Бэнкси. Его можно посмотреть здесь. Во время пандемии коронавируса Бэнкси активно занимался искусством. Его первая работа на была не похожа на привычные картины, ведь нарисовал художник ее не на улице, а дома. Теперь весь мир знает, что он тоже соблюдает самоизоляцию, а еще — что он женат.

Вторую работу Бэнкси передал в больницу в Саутгемптоне. На рисунке уличный художник изобразил медсестру в супергеройском плаще и подписал его «Game changer», что дословно можно перевести как «тот, кто меняет правила игры». По размерам картина — около одного квадратного метра. Вместе с работой художник оставил записку для сотрудников медучреждения: «Спасибо за все, что вы делаете. Я надеюсь, что это [рисунок] принесет немного света в это место, пускай он и только черно-белый». Злоумышленник недавно пытался украсть ее, но ничего не вышло.