Видео дня: нерпёнок Шлиссик сосет лапку

Кроме того, у Шлиссика необычный для ладожских нерп окрас шерсти, который характерен скорее для балтийских нерп. Однако поскольку его нашли в Ладоге, то он считается ладожской нерпой. «К тому же, незначительное количество диких ладожских нерп имеет вариативность окраса шерсти, причём иногда очень причудливого вида. В 2006 году мы держали на руках щенка у которого шерсть была вовсе без пятен и имела голубоватый оттенок наподобие шерсти русской голубой кошки», – добавили сотрудники Фонда.