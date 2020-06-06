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Видео дня: нерпёнок Шлиссик сосет лапку

Сегодня, 6 июня, Фонд друзей балтийской нерпы опубликовал видео, в котором нерпёнок Шлиссик сосёт лапку. Как пояснили сотрудники, у нерпят, которые слишком рано потеряли связь с мамой, на долгое время сохраняется привычка к чему нибудь присосаться. 

При этом, несмотря на приветливость и дружелюбное отношение нерпенка, спасатели отмечают, что Шлиссик не будет вторым Крошиком. «Он уже чувствует себя достаточно самостоятельным, на ручки не лезет, а незнакомого человека прячется в воде под полочкой и следит за обстановкой через щели. И это очень хорошо», – рассказывают они. 

Кроме того, у Шлиссика необычный для ладожских нерп окрас шерсти, который характерен скорее для балтийских нерп. Однако поскольку его нашли в Ладоге, то он считается ладожской нерпой.  «К тому же, незначительное количество диких ладожских нерп имеет вариативность окраса шерсти, причём иногда очень причудливого вида. В 2006 году мы держали на руках щенка у которого шерсть была вовсе без пятен и имела голубоватый оттенок наподобие шерсти русской голубой кошки», – добавили сотрудники Фонда.

Ранее сотрудники фонда показали снимки нерпенка Ксении, которая стала их первым подопечным  2020 года. Малышке было не более 3 дней от роду, и биологи переживали, выживет ли она. Кроха пила через трубочку и даже посасывала кусочек рыбки вместо соски.  А сейчас она уже совсем не малышка!


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Сабина Алиева,
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