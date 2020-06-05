Команда «Манежа» провела день в приюте «Ржевка», чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных животных

Как рассказали «Собака.ru» в «Манеже», за время подготовки фотопроекта многие собаки уже нашли свой дом — с остальными можно познакомиться в приюте «Ржевка». «У каждой собаки своя история, характер, привычки и страхи. Всех их объединяет одно — ожидание. Приют стал для животных общим домом, но каждый из них нуждается в собственном доме и любящем хозяине», — говорят в ЦВЗ.

По словам сотрудников «Манежа», взять собаку из приюта — ответственный шаг, но это не единственное, что можно сделать для бездомных животных. Основная задача проекта — рассказать, как еще можно помочь приюту. В частности, можно стать опекуном одного из питомца до тех пор, пока он не найдет постоянный дом, помогать с уборкой в вольерах на территории приюта, приезжать по выходным для прогулок с собаками, а также поддержать приют финансово — деньги пойдут на закупку корма и медикаментов.

Приют для бездомных животных «Ржевка» существует уже 14 лет. На попечении приюта постоянно находятся 100 кошек и 150 собак. Им всем нужны корм, медикаменты, внимание, забота — а еще постоянный дом и любящий хозяин. Каждый может помочь нашим животным стать чуточку счастливее в их временном доме или приблизить момент встречи с будущим хозяином. Все животные приюта «Ржевка» стерилизованы, привиты, обработаны от паразитов и имеют паспорт.