Что Билл Гейтс думает о чипировании людей? В одной цитате

В разговоре с BBC Гейтс также заявил, что подобные «сплетни и антинаучные высказывания» приводят к разжиганию вражды между людьми. «Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей. Так что меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей», — отметил он.

Напомним, в сентябре 2019 года на стриминговом сервисе Netflix вышел фильм об основателе технологической компании Microsoft Билле Гейтсе. «В голове Билла: Разбираем Билла Гейтса» — история жизни Билла Гейтса (от первого лица!), «всесторонняя и без фильтров, потому что он ищет уникальные решения одних из самых сложных проблем в мире». Документальная лента, отталкиваясь от биографии основателя Mircosoft, показывает, как именно работает мозг одного их самых известных филантропов планеты и как к нему приходят его гениальные идеи.