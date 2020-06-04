Ученые также советуют избегать поцелуев, любых орально-анальных ласк и всего, что приводит к открытому контакту со спермой или мочой. Перед интимной близостью и после необходимо принимать душ и мыть руки с мылом, а также пользоваться антисептиками или спиртовыми салфетками — они пригодятся для того, чтобы обработать пространства, в которых происходил половой акт.

Как говорится в исследовании, тем, кто живет на одной территории, вести половую жизнь проще и относительно безопаснее. Но и в этом случае риска заражения не избежать — когда один из партнеров не соблюдает самоизоляцию и вынужден выходить на улицу. Даже если этот человек в конечном итоге является бессимптомным носителем COVID-19, он все равно может заразить другого.

Ученые приходят к следующему выводу — даже соблюдая все вышеупомянутые рекомендации, максимально безопасных способов заниматься сексом во время пандемии не существует. Вернее всего воздержаться от интимной близости совсем, или ограничиться мастурбацией — до того момента, пока не изобретут вакцину от коронавируса.

Раз уж ученые их Гарварда советуют дождаться появления вакцины, напомним, что в конце мая в России успешно провели испытания вакцины от коронавиурса на людях. Но неофициально — подопытными стали добровольцы из числа сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Все участники неофициальной вакцинации в порядке. Однако об успешности эксперимента можно будет говорить после того, как НИИ получит официальное разрешение на испытания.

Вакцину от нового коронавируса COVID-19 создаст Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Кроме того, в Петербурге разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Минобороны начинает испытания вакцины от коронавируса на военнослужащих-добровольцах, а в Германии и Великобритании к испытаниям на людях уже приступили. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что на разработку вакцины от COVID-19 уйдет около полутора лет. Позже также стало известно, когда в России планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса.