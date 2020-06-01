ЦБ разрешил банкам не передавать сведения о заемщиках в бюро кредитных историй до июля

«В период до 30 июня 2020 года Банк России не будет применять меры воздействия к источникам формирования кредитной истории за нарушение сроков предоставления информации, указанной в части 3.1 статьи 5 федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ “О кредитных историях” в части предоставления информации, предусмотренной Федеральным законом от 3 апреля 2020 года № 106-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» — говорится в документе.

Отмечается, что подобная мера была принята ЦБ в связи с распространением коронавирусной инфекции и изменением условий работы финансовых организации на этом фоне.

Напомним, согласно действующему законодательству, кредитные и микрофинансовые организации, а также кредитные кооперативы и операторы инвестиционных платформ обязаны в течение пяти рабочих дней представлять информацию о заемщиках, поручителях и принципалах хотя бы в одно бюро кредитных историй.

Ассоциация банков России в конце мая уже заявляла, что многие кредитные организации сообщали о нехватке времени на изменение работы автоматизированных систем для передачи сведений о заемщиках, так как за время самоизоляции в разы увеличилось количество обращений граждан, а также изменилися формат функционирования самих организаций.

Напомним, ранее ЦБ РФ уже позволил российским банкам обслуживать клиентов с просроченными паспортами. До 1 июля обратиться в банк любой клиент, однако отмечалось, что актуализировать данные паспортов банки должны будут не позднее 30 сентября 2020 года.

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