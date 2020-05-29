Максимилиан Лапин: «Я продаю все 40 магазинов "Розовый кролик", чтобы погасить десятки миллионов долгов»

О продаже розничной сети

В каждом холдинге розничная сеть – это сердце, за которым нужно постоянно следить, успевать перестраиваться. А в России каждые 2-3 года кризисы. Параллельно нужно заниматься другими направлениями: гипермаркеты, парк развлечений PinkRabbit, мобильные приложения, блог. И не забыть о духовном совершенствовании!

Для этого нужно время, а его розница отнимает очень много. За время простоя, связанного с ограничениями работы магазинов из-за коронавируса, у нас скопились десятки миллионов долгов. Подумал: почему я так запариваюсь, продаю собственный дом, чтобы расплатиться? Ведь можно привлечь инвестора, который купит долю и будет развивать прибыльную в мирное время сеть! А я сконцентрируюсь на онлайн-проектах, тем более и после пандемии бизнес будет двигаться в этом направлении. Поэтому я продаю все 40 розничных магазинов в Москве, Петербурге и Крыму.