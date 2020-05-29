Империя «Розовый кролик», состоящая из сорока небольших торговых точек, восьми гипермаркетов, двух тренинг-центров, музея и парка развлечений, лишится всех минимаркетов в Москве, Петербурге и Крыму. О продаже розничной сети товаров для взрослых объявил ее основатель. Из-за коронакризиса долг компании вырос до десятков миллионов, в то время как выручка от офлайн-торговли продолжает стремиться к нулю. Мы узнали у Максимилиана Лапина об антикризисных мерах и запуске магазинов самообслуживания, спросе на секс-игрушки в пандемию и планах открыть парки развлечений по всему миру.
Максимилиан Лапин: «Я продаю все 40 магазинов "Розовый кролик", чтобы погасить десятки миллионов долгов»
Об идеологии «Розового кролика»
Бизнес в этой сфере я создавал спустя 15 лет после развала СССР в православной стране. И полностью перевернул мышление людей: возникали проблемы с рекламой, жалобами соседей, государственными органами, которые побаивались всего, что связано с сексом. Было очень тяжело стартовать.
Начинали с другом детства — продавали DVD-диски, в том числе фильмы для взрослых. Потом решили добавить в ассортимент феромоны, масла, белье. А позже, в 2004 году, открыли первую точку «Розового кролика». Из-за кризиса 2008-го поменяли формат — назвали его «магазин укрепления семьи».
«Розовый кролик» — не секс-шоп в традиционном понимании, мы занимаемся укреплением семьи. Только 10% ассортимента — это фаллосы, вагины и прочее. Магазин всегда был разделен на две зоны: 0+ и 18+. Но медиа записали его в секс-шопы, несмотря на то, что ассортимент скорее аптечный. Хорошо, что наши клиенты — это незашоренные, здравомыслящие и свободные люди, а название «Розовый кролик» стало нарицательным.
О продаже розничной сети
В каждом холдинге розничная сеть – это сердце, за которым нужно постоянно следить, успевать перестраиваться. А в России каждые 2-3 года кризисы. Параллельно нужно заниматься другими направлениями: гипермаркеты, парк развлечений PinkRabbit, мобильные приложения, блог. И не забыть о духовном совершенствовании!
Для этого нужно время, а его розница отнимает очень много. За время простоя, связанного с ограничениями работы магазинов из-за коронавируса, у нас скопились десятки миллионов долгов. Подумал: почему я так запариваюсь, продаю собственный дом, чтобы расплатиться? Ведь можно привлечь инвестора, который купит долю и будет развивать прибыльную в мирное время сеть! А я сконцентрируюсь на онлайн-проектах, тем более и после пандемии бизнес будет двигаться в этом направлении. Поэтому я продаю все 40 розничных магазинов в Москве, Петербурге и Крыму.
Теперь ищу партнера с опытом в торговле, который привлечет новые финансы. Тогда можно спокойно открыть 1000 магазинов в России, а затем начать и мировую экспансию. Кандидат должен быть деятельным человеком, который будет любить свое дело так же, как я. Все-таки энергия наемного сотрудника на ставке не равна учредительской.
Розничная сеть после продажи все равно останется под моим контролем. Попробую продать франшизу за 313 миллионов, чтобы иметь возможность контролировать айдентику бренда. Если не получится, продам 49% акций за 832 миллиона, оставив контрольный пакет за собой. «Розовый кролик» уже стал легендой, а легенда не может стоить пару миллионов.
О потерях компании
Сейчас есть долги по кредитам, зарплате, аренде — только в единичных случаях арендодатель отменил плату. Подали заявки на беспроцентный кредит, но пока не одобрили — ждем уже 2 месяца. Поставщики требуют скорее расплатиться: боятся, что закроемся и не вернем деньги.
Интернет-продажи выросли на 50%. 20% из них стояли в плане развития, поэтому чистый рост составил 30%. Возросший спрос коснулся презервативов (их у нас десятки брендов), а дорогие вибраторы и стимуляторы люди стали покупать меньше. А зря! На карантине реанимируют сексуальную жизнь. Моя любимая игрушка We-Vibe — советую парам для укрепления отношений.
Тем не менее компенсировать убытки не получилось, так как продажи в рознице в 4-5 раз больше, чем в интернете. Наши клиенты обожают покупать офлайн — они фанаты.
«Розовый кролик» не закрывался на карантин и торговал товарами первой необходимости. Но это не заработок, скорее, чтобы поддержать продавцов и заплатить им хотя бы 3 тысячи рублей за смену.
О создании мировой сети «Розовый кролик»
Главная наша новость: на днях запустили в Москве и в Питере по одному терминалу самообслуживания. Товары можно приобрести без продавца, что особенно важно в нынешних реалиях. Гость выбирает вещь сам, а если возникнут вопросы — вызывает голосового помощника.
Недавно открылся первый магазин «Розовый кролик» в Москве в концепции 0+. В нем нет ни одного товара, который мог бы нанести психологическую травму ребенку. Продаем то же самое, что вы найдете в прикассовой зоне продуктового: презервативы, лубриканты, маленькие универсальные массажеры для женщин, которые подходят и для лица, и для интимных зон.
Летом к 8 уже работающим гипермаркетам «Розовый кролик» прибавятся еще 5. За ближайшие 10 лет планирую вырастить «Розового кролика» в бренд мирового уровня, не меньше, чем PlayBoy. Уже сейчас компания стоит 2-3 миллиарда рублей.
Делаю ставку на гипермаркеты, которые сломают эту стигму секс-шопа. Будем продавать и бытовую химию, и зубные щетки, и косметику под моим личным контролем качества. Гарантирую, что продукция не вызовет аллергию, а если на тюбике написано 60 мл, значит там не меньше.
Гипермаркет монобрендовый — продаются товары только PinkRabbit. И с несколькими зонами: для детей, аксессуары, косметика, бытовая химия. Почетное место займет одежда: классные футболки, спортивные костюмы, обувь, кепки, кожаные панамки со свисающими кроличьими ушами — такого ни у кого в мире нет!
Конечно, будет и отдел с секс-игрушками в отдельной закрытой комнате. Секс-игрушки — это фаллосы, вагины и надувные куклы. Массажеры, презервативы, лубриканты, одежда, веревки, таблетки для потенции не относятся к этой категории, их можно купить и в любом другом месте.
Думаю над концепцией «Розового кролика», в котором будут продаваться только детские товары. Лицом рекламной компании такого магазина, на мой взгляд, мог бы стать Филипп Киркоров и его дети!
Развиваем наш тренинг-центр, ликвидирующий безграмотность. В нем проводятся мастер-классы по сексуальным техникам, а также консультации с психологом по поводу проблем в семье. Ведь минет можно научить делать даже обезьяну. Другое дело — отношения.
Психологические травмы, полученные в детстве, часто негативно влияют на сексуальную жизнь уже взрослого человека — с этим борются наши специалисты. Живой кейс: один парень возбуждался только от порки. И психолог выяснила причину и помогла решить проблему. Оказалось, парня отец порол до 20 лет в присутствии сестры. И это перешло во взрослую жизнь: хотелось, чтобы женщина его наказывала.
Работаю над открытием нескольких парков развлечений PinkRabbit в Европе и США. Первый будет в Калифорнии. В Петербурге уже есть один на Садовой, в котором собрано все лучшее — от гипермаркета и отеля на ночь до спа-центра и клуба.
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