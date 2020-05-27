Минкульт попросит Роспотребнадзор открыть для посещения музейные парки

«С такой просьбой к нам обратились руководители ряда всемирно известных музеев: Петергофа, Царского села, Павловска, Музеев Московского Кремля, Кижей, Архангельского и Музея Победы. Все они обладают значительными парковыми пространствами. Мы будем просить Роспотребнадзор разрешить открыть часть парков федеральных музеев, парковых зон, открытых пространств, не дожидаясь середины июля», — приводит РБК слова Любимовой.

Напомним, с начала нового сезона в российских театрах, закрытых с 17 марта из-за пандемии коронавируса, планируют рассаживать зрителей в соответствии с мерами безопасности. Как сообщила министр культуры Ольга Любимова, билеты на показы могут начать продавать по схеме «четный ряд — четные места, нечетный ряд — нечетные места» — и, соответственно, рассаживать таким образом зрителей в шахматном порядке. Кроме того, в ряде регионов России музеи возобновят работу уже с 1 июня.

Одними из первых после ослабления ограничений, введенных в Петербурге в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, могут открыться площадки и комплексы с большей территорией. При этом ограничения на посещение музеев сохранятся и после окончания пандемии коронавируса, считает Михаил Пиотровский. По мнению генерального директора Государственного Эрмитажа, санитарные требования к музеям, открывшимся после перерыва в работе, потребуют кардинально изменить систему приема посетителей.