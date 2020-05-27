Как кризис уже повлиял на россиян и что он поменяет в нашей жизни в дальнейшем? Объясняют экономисты

Почему в этот кризис мы вступили, не оправившись от предыдущего

«Сейчас тема преодоления эпидемиологического кризиса конкурирует с темой оценки экономических и социальных последствий ограничительных мер. Вопреки всеобщему представлению, что население – это объект регулирования, на самом деле население – это мощнейший экономический субъект, и от того, как оно будет себя вести и как адаптируется к новым вызовам, будут зависеть будущая экономика и потребительский рынок.

Предугадать, как будет развиваться ситуация, сложно, потому что мы только на начальном этапе кризиса. Но есть такая традиция, исследовательская и философская, при желании узнать будущее обращаться к прошлому. И последнее десятилетие дает нам много уроков на эту тему: это уже третий кризис, который переживает страна и граждане за этот период.

Мы оставим в стороне кризис 2009-2010, он был специфическим, потому что был порожден не столько внутренними проблемами, сколько мировым экономическим кризисом. А кризис, последовавший за 2014 годом, эти уроки нам дает. Почему? Потому что он был затяжным, и его социальные последствия проявляются в течение многих лет, и, увы, не были преодолены даже к началу 2020 года.

Даже несмотря на слабый рост доходов населения, который наблюдался за последние два года, восстановление по сравнению с докризисным 2013 годом так и не произошло. Это, конечно, приводит к снижению потребительской активности. Динамика оборота розничной торговли показывает нам глубочайший спад в 2015, 2016 и вплоть до середины 2017 года, потом идет восстановление, и только-только в 2020 году мы впервые вернулись к докризисному уровню и пошли чуть-чуть вверх.