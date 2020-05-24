Почему с нами случилась пандемия коронавируса и как агрессивно адаптироваться к новому миру? Татьяна Черниговская — биолог, лингвист, семиотик, инициатор создания специализации «Психолингвистика» на базе филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, главный популяризатор науки в России, профессор и дважды доктор наук дала эпохальное интервью «Собака.ru» и ответила на все важнейшие вопросы современности.
Читайте онлайн-версию майского номера «Собака.ru» с Татьяной Черниговской на обложке
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