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Читайте онлайн-версию майского номера «Собака.ru» с Татьяной Черниговской на обложке

Почему с нами случилась пандемия коронавируса и как агрессивно адаптироваться к новому миру? Татьяна Черниговская — биолог, лингвист, семиотик, инициатор создания специализации «Психолингвистика» на базе филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, главный популяризатор науки в России, профессор и дважды доктор наук дала эпохальное интервью «Собака.ru» и ответила на все важнейшие вопросы современности.

Для вашего удобства мы разделили журнал на несколько частей:

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Также в номере:

«Рэп-Пушкин» и по совместительству мануальный терапевт Недры выпустил ЕР, написанный собственной нейросетью.

Композитор Алексей Ретинский стал первым резилентом культурного центра дирижера Теодора Курентзиса «Дом Радио», где сочиняет музыку и организует паблик-токи и ворк-шопы.

Издатель Борис Пиотровский «на ты» с новым миром: переселил Эрмитаж в виртуальную реальность и делает толстовки  на тему самоизоляции.

Кто есть кто: лучшие пластические хирурги Петербурга

и многое другое.

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Журнал также продается в супермаркетах и киосках города, кроме того его привезут курьеры «Азбука Вкуса»  прямо домой вместе с заказом. 

Рестораны, с доставкой еды из которых можно получить выпуск, ищите здесь.

Печатная версия журнала распространяется в целлофане для вашей безопасности.

Миша Стацюк,
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