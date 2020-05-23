В эту субботу, 23 мая, в одном из отделений банка в Москве неизвестный удерживает несколько заложников, пишет «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. Один заложник вел трансляцию в Instagram, а сам преступник требовал встречи с певицей Ольгой Бузовой. По предварительным данным, мужчина находился в неадекватном состоянии, он будет направлен на экспертизу, сообщает источник ТАСС. ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело по факту захвата заложников в отделении столичного банка (ст. 206 УК РФ).
Неизвестный мужчина взял в заложники несколько человек в отделении банка в Москве (UPD: преступника взяли штурмом)
По словам собеседника, на месте сейчас находится полиция, готовятся переговоры. Началось все с того, что в отделении коммерческого банка на Земляном валу один из посетителей начал угрожать взрывом. Он потребовал заблокировать двери в отделении держал в заложниках несколько сотрудников. Информация на данный момент крайне противоречивая. Как пишет ТАСС, мужчина, захвативший банк в Москве, потребовал от сотрудников крупную сумму денег. При этом 112 сообщает, что мужчина подбросил в отделение банка записку: «Мне от вас ничего не нужно – только правда».
Предположительно, мужчина работает курьером. «По предварительным данным, мужчина временно проживает в Москве и работает курьером в одной из сетевых компаний по доставке еды», - добавил источник «Интерфакса».
Позже представитель банка сообщил РИА Новости, что сотрудников в отделении Альфа-банка Москве нет, захватчик забаррикадировался, но подтверждения все еще нет. «Нам известно, что сотрудникам Альфа-Банка удалось покинуть отделение», - сказал РБК директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов. Он подчеркнул, что сейчас в здании находится человек, который забаррикадировал двери, но, как рассказали сами сотрудники, его требования не понятны и неадекватны.
В ГУ МВД Москвы уже подтвердили информацию о происшествии в отделении банка в центре Москвы. По данным полиции, неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды вошел в отделение и заявил, что оно заминировано.
По последним данным, захватчика задержали. Сотрудники спецподразделений ворвались в отделение «Альфы», где преступник удерживал одного из клиентов банка. Интерфакс сообщает, что у мужчины, захватившего заложников в отделении Альфа-банка, не было взрывного устройства — только макет бомбы.По предварительным данным, одной из причин инцидента стали долги мужчины по кредитам.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.