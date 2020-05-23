Неизвестный мужчина взял в заложники несколько человек в отделении банка в Москве (UPD: преступника взяли штурмом)

По словам собеседника, на месте сейчас находится полиция, готовятся переговоры. Началось все с того, что в отделении коммерческого банка на Земляном валу один из посетителей начал угрожать взрывом. Он потребовал заблокировать двери в отделении держал в заложниках несколько сотрудников. Информация на данный момент крайне противоречивая. Как пишет ТАСС, мужчина, захвативший банк в Москве, потребовал от сотрудников крупную сумму денег. При этом 112 сообщает, что мужчина подбросил в отделение банка записку: «Мне от вас ничего не нужно – только правда».