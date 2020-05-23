В Смольном рассказали, как будет проходить церемония прощания с умершими в условиях эпидемии коронавируса

Напомним, днем 19 мая СМИ сообщили о новой мере по противодействию Covid-19 в Петербурге — запрете прощания с умершими вне зависимости от причин их смерти. Позже в Смольном информацию подтвердили — при этом отметив, что «запрета на участие в церемонии похорон самых близких родственников нет».

Ранее, 24 марта, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова постановила ввести запрет на плановую госпитализацию, диспансеризацию, вакцинацию и профилактические осмотры. Такие меры были приняты в связи с «продолжающимся глобальным ухудшением эпидемиологической обстановки в мире» и угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции Covid-19, а также для того, чтобы усилить противоэпидемические мероприятия. Позже запрет был смягчен.