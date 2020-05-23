В Петербурге решили смягчить правила проведения церемонии прощания с умершими родственниками, однако с некоторыми ограничениями. Рекомендации, согласованные с Роспотребнадзором, опубликованы на сайте Смольного.
В Смольном рассказали, как будет проходить церемония прощания с умершими в условиях эпидемии коронавируса
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Фото: Shutterstock
Так, власти города разрешили проводить ритуальные церемонии прощания с умершими, у которых не было подозрений на коронавирус или же подтвержденного диагноза заболевания. Уточняется также места, где можно проводить церемонии прощания: залы Крематория, кладбища, учреждения здравоохранения, которые не были перепрофилированы для лечения вирусных инфекций.
При этом всем присутствующим необходимо придерживаться ограничений во время церемонии: соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5-2,0 метров), использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) и не контактировать с телом умершего. Кроме того, сама церемония ограничена 10 минутами.
Добавим, что по-прежнему запрещены ритуальные церемония прощания с умершим, у которого подозревали или подтвердили диагноз COVID-19, а также со всеми умершими на территории учреждений здравоохранения, предназначенных или перепрофилированных для лечения вирусных инфекций, вне зависимости от установленного диагноза.
Как объяснили в администрации Петербурге, это связано «с высокой контагиозностью вируса, которая в том числе, может привести к инфицированию родственников и сотрудников ритуальных служб».
Напомним, днем 19 мая СМИ сообщили о новой мере по противодействию Covid-19 в Петербурге — запрете прощания с умершими вне зависимости от причин их смерти. Позже в Смольном информацию подтвердили — при этом отметив, что «запрета на участие в церемонии похорон самых близких родственников нет».
Ранее, 24 марта, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова постановила ввести запрет на плановую госпитализацию, диспансеризацию, вакцинацию и профилактические осмотры. Такие меры были приняты в связи с «продолжающимся глобальным ухудшением эпидемиологической обстановки в мире» и угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции Covid-19, а также для того, чтобы усилить противоэпидемические мероприятия. Позже запрет был смягчен.
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