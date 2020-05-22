Instagram дня: черно-белый профиль глухого мойщика окон из Петербурга (лучшего в городе!)



В своем инстаграме Александр дает советы по правильной мойке окон, публикуя при этом медитативные видео с уборкой не хуже, чем у прославленной Мари Кондо. Он также показывает, как выглядит его повседневная жизнь и ведет дневник самоизоляции, на которую добровольно ушел два месяца назад.

Сейчас он проводит время с женой, двумя кошками, собакой и чайкой Симой, которая иногда навещает семью.

