Автор инстаграма @deafwindowcleaning Александр родился в Ленинграде в 1968 году и потерял слух в раннем детстве. Опытный каратист и бильярдист, в советские годы он был фарцовщиком, а после работал в туристической сфере. Год назад мужчина стал мойщиком окон и теперь называет себя лучшим в этой сфере.
Instagram дня: черно-белый профиль глухого мойщика окон из Петербурга (лучшего в городе!)
В своем инстаграме Александр дает советы по правильной мойке окон, публикуя при этом медитативные видео с уборкой не хуже, чем у прославленной Мари Кондо. Он также показывает, как выглядит его повседневная жизнь и ведет дневник самоизоляции, на которую добровольно ушел два месяца назад.
Сейчас он проводит время с женой, двумя кошками, собакой и чайкой Симой, которая иногда навещает семью.
«Примерно три года назад Россия поменяла курс на 180 градусов — и я тоже, так как надо плыть не против течения, а по течению. Я работал курьером в известной компании, уборщиком офиса. А мойщиком стал летом прошлого года. Рассказал жене про мою идею стать мойщиком окон, она поддержала меня, потому что знает, что я стану лучшим в Питере. И еще мойка окон для меня как кардиоспорт, так как я немолодой», — рассказывает мужчина в интервью The Village.
Отдельным блоком в инстаграме Александра идут посты, в котором он перечисляет типичные ошибки в уборке дома. Среди них, например, использование одной тряпки для уборки во всем доме, уборка без перчаток или ситуация, когда люди не протирают пол под низким диваном.
Мужчина рассказаывает, что лучшим мойщиком окон и витрин в Петербурге он себя считает не просто так. В том же интервью он рассказывает, что почти 80% людей, которые занимаются его делом, «вытирают [стекла] тряпкой и спреем или дешевыми домашними склизами (стяжка из резины с рукояткой, используемая для сбора жидкости на плоских или ровных поверхностях. — Прим. ред.)», а 99% и и вовсе используют устаревшие инструменты, тогда как он пользуется самыми продвинутыми — в пример Александр приводит новый инструмент для ручной полировки стекол, который заказал в США феврале.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.