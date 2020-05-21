В рамках «мусорной» реформы построят свыше 250 полигонов. Предполагалось, что приоритетным направлением станет переработка

Стоимость программы оценили в 101 миллиард рублей. Еще 201 миллиард потратят на модернизацию или строительство сортировочных станций. Как отмечает «Ъ» программа пока не учитывает планы «Ростеха» и «Росатома» — они собираются добавить еще 25 новых заводов по сжиганию мусора.

Ранее сообщалась, что «мусорная реформа», в рамках которой запускает свой проект РЭО, должна была сделать упор на переработку отходов. Программа РЭО, тем не менее, предусматривает и строительство подобных предприятия, однако их будет не больше 10. Они добавятся к уже существующим 53 станциям, которые занимаются компостированием отходов, и к 24-м, чья работа заключается в производстве топлива RDF (измельчение и прессование полезных фракций для сжигания).

Напомним, в декабре прошлого года депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении приняли закон, приравнивающий сжигание коммунальных отходов на заводах, вырабатывающих тепло и электроэнергию, к их утилизации.

Сейчас и до 24 мая в России проходит первый онлайн-фестиваль «зеленого» документального кино ECOCUP Green Talks. В программе — фильмы о возрождении мировых экосистем, пожарах, экологичных продуктах и молодых активистах, вдохновившихся Гретой Тунберг.



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