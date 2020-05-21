В Петербурге, Москве и нескольких других городах России ввели обязательный масочно-перчаточный режим. И если споры вокруг пользы масок уже улеглись (носить маску все же лучше, чем не носить), то к перчаткам все еще остается много вопросов. «Собака.ru» разобралась, есть ли смысл в поголовном ношении перчаток, а также объясняет, как их надевать и снимать, чтобы не навредить себе.
Петербуржцы и москвичи теперь обязаны носить перчатки. Действительно ли они защищают от коронавируса?
Ношение перчаток теперь обязательно?
Да, с 12 мая все петербуржцы обязаны носить на улице, в общественных местах и магазинах не только маски, но и перчатки. Их отсутствие будет считаться административным правонарушением — на штраф придется потратить 4 тысячи рублей. Стоит отметить, что в Петербурге пока неизвестно о случаях выписывания штрафа за отсутствие перчаток, однако без них уже не пускают во многие магазины, а также в метро.
Что считает всемирная организация здравоохранения?
Официальная позиция ВОЗ такова:
«Вопрос: Эффективно ли ношение резиновых перчаток в общественных местах в качестве меры профилактики новой коронавирусной инфекции?
Ответ: Нет. Вы в большей степени защищены от COVID 19, когда не пользуетесь резиновыми перчатками, но моете руки, чем когда носите перчатки. Возбудитель коронавирусной инфекции COVID 19 может загрязнить резиновые перчатки. Прикасаясь после этого к лицу, вы перенесете вирус с поверхности перчаток на лицо и подвергнете себя риску заражения».
Как необходимость носить перчатки объясняет Департамент здравоохранения?
«Люди ходят в магазин, ездят на общественном транспорте, но у большинства заболевших коронавирус протекает бессимптомно. Они, сами того не подозревая, могут заразить окружающих. Маски и перчатки являются физическим препятствием, так как вирус передается воздушно-капельным и контактными путями, также психологически сложнее в этих средствах защиты потрогать лицо руками. Я настоятельно рекомендую не пренебрегать данными средствами защиты», – объяснил Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению.
Однако специалисты указывают на то, что на деле ношение перчаток помогает реже трогать лицо далеко не всем.
Что говорят врачи?
Евгений Комаровский, врач, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий: «Мы все уже знаем, что если мы коснулись рукой чьих-то соплей или слюней, которые находились на предмете или поверхности, а потом дотронулись до слизистой рта, носа или глаза, то, возможно, произойдет инфицирование. Если мы рукой в перчатке коснемся поверхности, на которую кто-то чихнул, то мы также можем прикоснуться ко рту, носу или глазу. Что это изменит, совершенно непонятно.
Медицинские резиновые перчатки придуманы не для того, чтобы их использовали на всякий случай, а чтобы защитить врачей при контакте с кровью или выделениями зараженного человека. Смысла для рядового человека, который вышел в магазин, в них нет — нужно просто мыть руки.
Понимаем ли мы, что когда человек вернется домой в перчатках, он их неправильно снимет и все равно инфицируется? А что делать с использованными перчатками? Представьте, какое количество никому не нужного мусора мы добавляем в окружающую среду? К тому же, так как одноразовые перчатки стоят денег, никто не будет их использовать по одному разу — люди будут шастать в них, хвататься за что угодно и надевать повторно, думая не о своем здоровье, а о том, чтобы к ним не прицепились проверяльщики. Поэтому давайте не впадать в маразм: перчатки нужны медицинским работникам, а не всем подряд. Это никому не нужно, вредит экологии, повод для коррупции и повод полицейским цепляться к людям. Этот запрет будет только больше загонять их в депрессию и вынуждать тратить деньги непонятно на что».
Борис Теплых, врач-анестезиолог: «Не раз об этом говорилось! Бесполезно. Где-то наверху сидит любитель или любительница перчаток. Еще раньше, когда они заставили в ресторанах готовить в перчатках, много раз писал, что перчатки — рассадники заразы, а «кожный сок» — это бактериологическая бомба. Они все равно талдычат свое!»
Специалист Национальной службы здравоохранения Великобритании предупреждал, что перчатки создают ложное чувство защищенности. «Вы надели перчатки и пошли в супермаркет, где прикасаетесь к множеству вещей, на поверхности которых обитают вирусы. Вы выходите оттуда и продолжаете носить эти же перчатки, собирая микробы. Там теперь их скопилось намного больше, чем могло бы быть на руках, если бы вы их чаще мыли, — говорил хирург Каран Рангараджан. — Помните, что этими же самыми руками вы будете держаться за руль автомобиля, а потом случайно прикоснетесь к лицу и подсадите себе вирус».
В каких случаях перчатки действительно нужны?
Медицинские организации рекомендуют перчатки только в нескольких опасных ситуациях:
- если вы работаете с пациентами;
- если вы живете с больным человеком и вам нужно убрать дома, взять у него и постирать грязное белье, забрать и помыть посуду, выбросить его мусор.
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Как правильно снимать перчатки. Инструкция
Я все же буду носить перчатки. Как это делать правильно?
Есть несколько правил, которые нужно соблюдать, чтобы перчатки выполняли свою функцию.
- Помойте руки перед тем, как надевать перчатки.
- Используйте одноразовые перчатки только один раз.
- Если вы ухаживаете дома за больным человеком, можно также использовать многоразовые перчатки, но их после каждого использования нужно мыть с мылом, а затем протирать 0,1%-ным раствором гипохлорита натрия.
- Снимайте перчатки правильно (здесь есть инструкция с понятными фотографиями): потяните за край перчатки, взявшись за ее внешнюю часть (то есть не просовывая пальцы под перчатку); натяните его на пальцы; потяните прикрытыми таким образом пальцами за край другой перчатки; снимите ее так же наполовину; снимите перчатку с одной руки до конца, а потом рукой без перчатки стяните оставшуюся перчатку.
- Обязательно помойте руки после того, как сняли перчатки.
Врач-анестезиолог Борис Теплых уверен, что безопасный способ ношения перчаток такой: «надеть перед выходом, обработать антисептиком, снять, обработать руки антисептиком. Без такой последовательности ношение перчаток бессмысленно, так как будет происходить перенос инфекции на кожу. Потому проще и безопаснее просто обработать кожу».
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