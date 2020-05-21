Петербуржцы и москвичи теперь обязаны носить перчатки. Действительно ли они защищают от коронавируса?

Что говорят врачи?

Евгений Комаровский, врач, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий: «Мы все уже знаем, что если мы коснулись рукой чьих-то соплей или слюней, которые находились на предмете или поверхности, а потом дотронулись до слизистой рта, носа или глаза, то, возможно, произойдет инфицирование. Если мы рукой в перчатке коснемся поверхности, на которую кто-то чихнул, то мы также можем прикоснуться ко рту, носу или глазу. Что это изменит, совершенно непонятно.

Медицинские резиновые перчатки придуманы не для того, чтобы их использовали на всякий случай, а чтобы защитить врачей при контакте с кровью или выделениями зараженного человека. Смысла для рядового человека, который вышел в магазин, в них нет — нужно просто мыть руки.

Понимаем ли мы, что когда человек вернется домой в перчатках, он их неправильно снимет и все равно инфицируется? А что делать с использованными перчатками? Представьте, какое количество никому не нужного мусора мы добавляем в окружающую среду? К тому же, так как одноразовые перчатки стоят денег, никто не будет их использовать по одному разу — люди будут шастать в них, хвататься за что угодно и надевать повторно, думая не о своем здоровье, а о том, чтобы к ним не прицепились проверяльщики. Поэтому давайте не впадать в маразм: перчатки нужны медицинским работникам, а не всем подряд. Это никому не нужно, вредит экологии, повод для коррупции и повод полицейским цепляться к людям. Этот запрет будет только больше загонять их в депрессию и вынуждать тратить деньги непонятно на что».

Борис Теплых, врач-анестезиолог: «Не раз об этом говорилось! Бесполезно. Где-то наверху сидит любитель или любительница перчаток. Еще раньше, когда они заставили в ресторанах готовить в перчатках, много раз писал, что перчатки — рассадники заразы, а «кожный сок» — это бактериологическая бомба. Они все равно талдычат свое!»

Специалист Национальной службы здравоохранения Великобритании предупреждал, что перчатки создают ложное чувство защищенности. «Вы надели перчатки и пошли в супермаркет, где прикасаетесь к множеству вещей, на поверхности которых обитают вирусы. Вы выходите оттуда и продолжаете носить эти же перчатки, собирая микробы. Там теперь их скопилось намного больше, чем могло бы быть на руках, если бы вы их чаще мыли, — говорил хирург Каран Рангараджан. — Помните, что этими же самыми руками вы будете держаться за руль автомобиля, а потом случайно прикоснетесь к лицу и подсадите себе вирус».

В каких случаях перчатки действительно нужны?

Медицинские организации рекомендуют перчатки только в нескольких опасных ситуациях: