«Врачи, которые существуют сейчас в этой мясорубке, которые не видят неделями своих родных, нуждаются в элементарном внимании. Они должны знать: мы с ними, мы их не бросим. Я хочу сказать огромное спасибо всем нашим актерам, которые приняли участие в нашей акции. Всем тем, кто не жалел себя, работая над организацией марафона. Всем тем, кто пожертвовал разные, казалось бы самые незначительные суммы врачам НИИ им. Джанелидзе. Всем тем, кто не боялся написать, сказать и произнести тексты, пусть жесткие, пусть нелицеприятные, но честные и правдивые», — поделился худрук театра Андрей Могучий.

Марафон в поддержку врачей продолжается — теперь эстафету принял «Гоголь-Центр», который поддержит Нижегородскую Городскую клиническую больницу №5 и Рентгенологическое отделение ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ» Нижегородской области. О своем намерении присоединиться к эстафете #помогиврачам заявили театр «Приют Комедианта», Московский театр «Современник», Тюменский БДТ, Новосибирский театр «Старый Дом».

Чтобы принять участие в марафоне и сделать пожертвование, можно отправить средства с мобильного телефона через смс со словом «НЕНАПРАСНО» (пробел) сумма пожертвования (цифрами) на номер 3434. Также пожертвование можно сделать электронным способом по ссылке.

Напомним, платформу БДТdigital Большой драматический театр имени Товстоногова запустил в середине апреля. В ее рамках артисты БДТ показывают свои домашние перформансы в изоляции, исполняют музыкальные композиции и участвуют в интервью. Также на платформе публикуются различные архивные записи — так, 9 мая, в честь Дня Победы, была выложена запись спектакля «Человек» режиссера Томи Янежича. Как отметили в соцсетях театра, этот спектакль нужно увидеть каждому хоть раз в жизни.