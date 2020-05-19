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В Петербурге умерла переводчица и поэтесса Галина Усова, которая сама издавала книги и продавала их у метро

В возрасте 88 лет умерла поэтесса и переводчица Галина Усова. О кончине женщины сообщили в группе в социальной сети «ВКонтакте» поклонники ее творчества. Причина смерти не уточняется.


«Дорогие участники группы, сегодня, 18 мая Галины Сергеевны не стало. 22 мая ей должно было исполниться 89 лет. Эта группа была создана в феврале 2013 года для того, чтобы быть источником достоверной информации о Галине Сергеевне Усовой. Как могли мы реализовывали эту задачу. И при вашей поддержке мы провели несколько прекрасных встреч с Галиной Сергеевной, было издано и переиздано с десяток ее книг», — сказано в публикации.

Усова переводила на русский язык произведения Байрона, Агаты Кристи, Киплинга и Ворсворта. С семи лет она также писала собственные стихи и выпустила несколько сборников.

За счет многие книги Усовой приходилось издавать из-за того, что издательства отказывались от ее авторских переводов. Местной знаменитостью она стала после того, как в начале 2010-х начала продавать свои издания рядом с метро «Политехническая» на севере Петербурга


Фото на обложке: vk.com

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Рита Шмакова,
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