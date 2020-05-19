

«Дорогие участники группы, сегодня, 18 мая Галины Сергеевны не стало. 22 мая ей должно было исполниться 89 лет. Эта группа была создана в феврале 2013 года для того, чтобы быть источником достоверной информации о Галине Сергеевне Усовой. Как могли мы реализовывали эту задачу. И при вашей поддержке мы провели несколько прекрасных встреч с Галиной Сергеевной, было издано и переиздано с десяток ее книг», — сказано в публикации.

Усова переводила на русский язык произведения Байрона, Агаты Кристи, Киплинга и Ворсворта. С семи лет она также писала собственные стихи и выпустила несколько сборников.

За счет многие книги Усовой приходилось издавать из-за того, что издательства отказывались от ее авторских переводов. Местной знаменитостью она стала после того, как в начале 2010-х начала продавать свои издания рядом с метро «Политехническая» на севере Петербурга



Фото на обложке: vk.com

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