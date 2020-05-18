Благотворительная организация «Е.В.А.», созданная для улучшения качества жизни женщин с ВИЧ, вирусными гепатитами и другими социально значимыми заболеваниями, оставила в Петербурге скрытые «скрытые послания для тех, кто пытается скрыться». «Заменив» социальную рекламу о Covid-19 с помощью дополненной реальности, члены организации обращаются к «потеряшкам» — ВИЧ-положительным людям, которые по разным причинам отказались от терапии.
«По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом на 2019 год, в России 48,5% людей с ВИЧ получают антиретровирусную терапию. Иногда люди, которые знают о своем диагнозе, по тем или иным причинам не обращаются за лечением и не выходят на контакт. Без лечения они становятся уязвимы к вирусам и болезням, в том числе к Covid-19. Сегодня Петербург заполнен социальной рекламой о правилах поведения во время пандемии коронавируса. Но правило «оставайтесь дома» может оказаться опасным для тех, кто нуждается в АРВ-терапии», — говорят в организации.
Для того, чтобы увидеть скрытую рекламу, можно воспользоваться бесплатным приложением ARGIN (доступно на iOS и Android). Скачав приложение, нужно навести камеру смартфона на любой плакат о Covid-19 в Петербурге — после этого на экране появятся послания для ВИЧ-положительных людей от равных консультанток «Е.В.А.».
«Если вы знаете, что у вас ВИЧ, и сомневаетесь, стоит ли начинать прием терапии, если вы столкнулись со сложностями в получении препаратов в период карантина, если вам нужна эмоциональная поддержка — позвоните по телефону горячей линии: +7 (921) 913-03-04. На линии работает равная консультантка, которая знает о жизни с ВИЧ не понаслышке. Мы запустили услугу по доставке препаратов в Петербурге. Если вы старше 65, или вам не с кем оставить детей, или вы не можете покинуть дом из-за карантина, позвоните Марии Годлевской +7 (921) 408-32-37», — напоминают в организации.
За 31 год в России от ВИЧ-инфекции умерли более 320 тысяч россиян. Статистика ведется с момента регистрации заболевания на территории страны — первый случай заражения был выявлен в 1987 году. Тогда же президиумом Верховного совета СССР был издан указ «О мерах профилактики заражения вирусом СПИД». Однако, возможно, уже в скором времени ученые смогут побороть вирус — в Америке впервые в истории смогли удалить клетки ВИЧ из организма. Правда, «вылечить» удалось пока только мышей.
Напомним, ранее Роспотребнадзор также рассказал о том, что каждый четвертый ВИЧ-положительный россиянин не знает о своей болезни. В 2018 году процент не знающих о своем положительном ВИЧ-статусе россиян составил 11,6% — около 118 тысяч человек. Те, кто все-таки знает о своем положительном статусе или болеет гепатитом С, теперь смогут стать приемными родителями — в России одобрили законопроект об изменениях в правовом регулировании вопросов усыновления детей. Однако позже стало известно, что в России заканчиваются запасы одного из главных лекарств для пациентов с ВИЧ.
11 февраля журналист и блогер Юрий Дудь выпустил документальный фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят». Почти двухчасовое видео стало первым о ВИЧ, которое посмотрели около 6 миллионов человек в первые сутки. Фильм также повлиял на поисковые запросы — только в системе Google они увеличились в десятки раз.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.