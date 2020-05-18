«По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом на 2019 год, в России 48,5% людей с ВИЧ получают антиретровирусную терапию. Иногда люди, которые знают о своем диагнозе, по тем или иным причинам не обращаются за лечением и не выходят на контакт. Без лечения они становятся уязвимы к вирусам и болезням, в том числе к Covid-19. Сегодня Петербург заполнен социальной рекламой о правилах поведения во время пандемии коронавируса. Но правило «оставайтесь дома» может оказаться опасным для тех, кто нуждается в АРВ-терапии», — говорят в организации.

Для того, чтобы увидеть скрытую рекламу, можно воспользоваться бесплатным приложением ARGIN (доступно на iOS и Android). Скачав приложение, нужно навести камеру смартфона на любой плакат о Covid-19 в Петербурге — после этого на экране появятся послания для ВИЧ-положительных людей от равных консультанток «Е.В.А.».

«Если вы знаете, что у вас ВИЧ, и сомневаетесь, стоит ли начинать прием терапии, если вы столкнулись со сложностями в получении препаратов в период карантина, если вам нужна эмоциональная поддержка — позвоните по телефону горячей линии: +7 (921) 913-03-04. На линии работает равная консультантка, которая знает о жизни с ВИЧ не понаслышке. Мы запустили услугу по доставке препаратов в Петербурге. Если вы старше 65, или вам не с кем оставить детей, или вы не можете покинуть дом из-за карантина, позвоните Марии Годлевской +7 (921) 408-32-37», — напоминают в организации.