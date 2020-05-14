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Хабенский, Улицкая, Хаматова, Гребенщиков и Шевчук записали видео в поддержку московской «Ночлежки»

Актеры Чулпан Хаматова и Константин Хабенский, писатель Людмила Улицкая, режиссер Юрий Быков и музыканты Борис Гребенщиков и Юрий Шевчук записали видео #язаночлежкувмоскве в поддержку открытия столичного отделения петербургской благотворительной организации «Ночлежка». С 1990 года она помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни — и теперь, по мнению авторов видео, должна заработать в Москве.

 

Обращение Чулпан Хаматовой, Константина Хабенского, Людмилы Улицкой, Юрия Быкова, Бориса Гребенщикова и Юрия Шевчука:

Сейчас нас всех призывают сидеть дома. А между тем есть очень много людей на белом свете, у которых нет ключа от дома, потому что у них нет дома — и они не знаю, где вечером будут ночевать. Чтобы помочь людям выбраться с улицы, нужна помощь. Каждый из нас может стать бездомным в одно мгновение. И я, и вы. Есть такие, которые потеряли свое жилье из-за махинаций мошенников и жуликов. Как минимум 15% бездомных — из детских домов.

Кажется, все просто — если можешь помочь людям, попавшим в беду, помоги. В Петербурге «Ночлежка» работает 29 лет, почему в Москве нет «Ночлежки»? Нужно место, где они смогли бы переночевать, восстановить документы, устроиться на работу. Где просто подскажут, как им жить дальше. Именно этим и занимается «Ночлежка». Очень хочется, чтобы мы все понимали, что бездомными не рождаются, а бездомными умирают. Очень хочется, чтобы людей начали вытаскивать с улицы. Поэтому мы за «Ночлежку» в Москве.

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Благотворительная организация «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни, запустила акцию «Ты не один». В рамках инициативы жители Москвы и Петербурга смогут оставить пакеты с самым необходимым на остановках, забора, скамейках неподалеку от своих домов, чтобы их смогли забрать бездомные, нуждающиеся в продуктах и средствах гигиены. Кроме того, 1 миллион рублей на поддержку благотворительной организации «Ночлежка» пожертвовал видеоблогер Руслан Усачев. 

Ранее депутат московского округа Беговой Зоя Андрианова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить открытие в Москве приюта для бездомных «Ночлежки». Автор письма также просила проверить организацию по закону об «иностранных агентах» и приостановить дальнейшую выдачу Президентских грантов. Несмотря на обращение, в декабре 2019 года в московском округе Беговой начался ремонт здания для будущего приюта и консультационной службы. 

 


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Дарья Гладких,
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