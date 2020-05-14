Сейчас нас всех призывают сидеть дома. А между тем есть очень много людей на белом свете, у которых нет ключа от дома, потому что у них нет дома — и они не знаю, где вечером будут ночевать. Чтобы помочь людям выбраться с улицы, нужна помощь. Каждый из нас может стать бездомным в одно мгновение. И я, и вы. Есть такие, которые потеряли свое жилье из-за махинаций мошенников и жуликов. Как минимум 15% бездомных — из детских домов.

Кажется, все просто — если можешь помочь людям, попавшим в беду, помоги. В Петербурге «Ночлежка» работает 29 лет, почему в Москве нет «Ночлежки»? Нужно место, где они смогли бы переночевать, восстановить документы, устроиться на работу. Где просто подскажут, как им жить дальше. Именно этим и занимается «Ночлежка». Очень хочется, чтобы мы все понимали, что бездомными не рождаются, а бездомными умирают. Очень хочется, чтобы людей начали вытаскивать с улицы. Поэтому мы за «Ночлежку» в Москве.