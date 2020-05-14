Актеры Чулпан Хаматова и Константин Хабенский, писатель Людмила Улицкая, режиссер Юрий Быков и музыканты Борис Гребенщиков и Юрий Шевчук записали видео #язаночлежкувмоскве в поддержку открытия столичного отделения петербургской благотворительной организации «Ночлежка». С 1990 года она помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни — и теперь, по мнению авторов видео, должна заработать в Москве.
Благотворительная организация «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни, запустила акцию «Ты не один». В рамках инициативы жители Москвы и Петербурга смогут оставить пакеты с самым необходимым на остановках, забора, скамейках неподалеку от своих домов, чтобы их смогли забрать бездомные, нуждающиеся в продуктах и средствах гигиены. Кроме того, 1 миллион рублей на поддержку благотворительной организации «Ночлежка» пожертвовал видеоблогер Руслан Усачев.
Ранее депутат московского округа Беговой Зоя Андрианова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить открытие в Москве приюта для бездомных «Ночлежки». Автор письма также просила проверить организацию по закону об «иностранных агентах» и приостановить дальнейшую выдачу Президентских грантов. Несмотря на обращение, в декабре 2019 года в московском округе Беговой начался ремонт здания для будущего приюта и консультационной службы.
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