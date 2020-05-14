«Утверждения представителей некоторых общественных организаций о росте семейно-бытовых преступлений в период действия ограничительных мер не нашли объективного подтверждения. В апреле 2020 года посягательств в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано на 9% меньше, чем в апреле 2019 года, в том числе на 14,6% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 17,1% — вреда средней тяжести, на 3,3% — легкого вреда здоровью», — приводит ТАСС сообщение министерства.

Напомним, ранее стало известно, что с 10 апреля число жалоб на домашнее насилие в России увеличилось в 2,5 раза. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, в основном они поступают в различные некоммерческие организации. В государственные структуры, в частности, в аппарат уполномоченного, подобные обращения также поступают, но при этом не носят массовый характер.

Авторы законопроекта о домашнем насилии, депутаты Государственной думы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова, предложили создать убежища для жертв домашнего насилия во время пандемии коронавируса. Как рассказали авторы законопроекта, разработку которого приостановили из-за распространения Covid-19, в марте количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем. Подобные убежища уже организовали петербургские отели.

28 ноября Совет Федерации опубликовал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Документ предусматривает создание механизма защиты прав тех, кто подвергался или подвергается насилию в семье. Закон должен обеспечить защиту прав жертв насилия, предоставить психологическую реабилитацию и помочь с социальной адаптацией. 8 декабря в закон были внесены поправки — в частности, устанавливающие запрет на приближение, а также предлагающие отнести к домашнему насилию побои и причинение вреда.

В апреле Совет Федерации приостановил работу над законом о домашнем насилии — его разработку продолжат после окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что не разделяет мнение ряда правозащитников, утверждающих, что в России из-за самоизоляции и ограничений увеличилось число случаев домашнего насилия. 70% жителей страны считают принятие закона необходимым, всего 7% — что России такой закон не нужен. При этом четверть россиян оправдывают домашнее насилие и считают его делом, которое касается только семьи.