Татьяна Черниговская стала героиней обложки майского номера «Собака.ru»

Почему с нами случилась пандемия коронавируса и как агрессивно адаптироваться к новому миру? Татьяна Черниговская — биолог, лингвист, семиотик, инициатор создания специализации «Психолингвистика» на базе филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, главный популяризатор науки в России, профессор и дважды доктор наук дала эпохальное интервью «Собака.ru» и ответила на все важнейшие вопросы современности, от «Что делать» и «Куда бежать» до «Кто виноват» и «Как жить дальше». (Спойлер: мозг все-таки можно отремонтировать)

Редактор Ксения Гощицкая также обсудила с Татьяной Владимировной русскую хтонь, второе пришествие перестройки, всеобщую диджитализацию (вы удивитесь, когда прочтете мнение Черниговской!) и внезапный переход обучения в интернет. В апреле СПбГУ запустил онлайн-курс под руководством Татьяны Черниговской на образовательной платформе Coursera — чтобы каждый из наc бесплатно, на русском или на английском, мог познакомиться с нейрофизиологическими и клиническими исследованиями речи, чтения и письма. На данный момент на курс записались 40 000 человек.