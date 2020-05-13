Пелагея Пояркова находилась на на плановом лечении в больнице, где ее соседка по палате оказалась с положительным тестом на коронавирус. В перепрофилированный под Covid-19 Центр мозга и нейротехнологий женщина поступила с уже диагностированным коронавирусом и соответствующей симптоматикой, где проходила консервативную комплексную терапию.

Пелагея Михайловна родилась в Москве. В Великую Отечественную войну она потеряла мужа, осталась одна с грудным ребенком. Сегодня Пелагея Михайловна живет вместе с дочкой и зятем. Выписка Поярковой проходила в день ее 100-летнего юбилея. «ФМБА России поздравляет Пелагею Михайловну с юбилеем и выздоровлением и желает крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия!» — напутствовали в пресс-службе центра.

Напомним, в конце марта из больницы итальянского города Римини выписали 101-летнего местного жителя, вылечившегося от коронавируса. Мужчина, которого местные власти называют «Мистером Пи», родился в 1919 году — в разгар эпидемии испанского гриппа.

«Он видел все: голод, боль и прогресс, кризис и восстановление. Он прожил 100 лет, и судьба бросила ему новый вызов, невидимый и ужасный одновременно. И в 101 год он сумел выиграть битву с эпидемией. Он сделал это, чтобы доказать нам, что даже в таком возрасте будущее не предопределено», — заявила вице-мэр Римини Глория Лизи.

В конце апреля 101-летняя Анджелина Фридман, живущая в доме престарелых в штате Нью-Йорк, сумела победить коронавирус — она выздоровела и вернулась к нормальной жизни. Это уже вторая эпидемия, которую пережила Анджелина. Она родилась в 1918 году, в разгар эпидемии испанского гриппа, и сразу после появления на свет заразилась им.

В начале мая 113-летняя Мария Бранияс, жительница города Олот в каталонской провинции Жирона, вылечилась от коронавируса. Местные власти называют Бранияс самой пожилой женщиной в Испании — за свою жизнь она пережила пандемию «испанки», гражданскую войну в Испании, а теперь и пандемию Covid-19.