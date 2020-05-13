Правительство России отказалось от реализации проекта отечественного аналога «Википедии»

Планы на создание энциклопедии были озвучены еще в 2016 году — тогда директор Российской национальной библиотеки Александр Вислый называл проект «электронным аналогом Большой российской энциклопедии». "У читателей появится альтернатива, они сами решат, кому им верить больше. Задача сделать конкурентный продукт очень сложна, для ее решения и собирается рабочая группа», — заявлял он. Идею перехода на электронную версию Большой российской энциклопедии поддержал также президент России Владимир Путин.

«Упразднить межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с созданием на основе электронной версии Большой российской энциклопедии и других российских научных энциклопедий общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала. Признать утратившим силу распоряжение правительства Российской Федерации от 25 августа 2016 года», — говорится в распоряжении.

Распоряжение о создании общенационального портала «Большая российская энциклопедия» было издано в августе 2016 года. Для его запуска была создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители Минкомсвязи, Роспечати, Минобрнауки, Минкультуры, МИД, Росстата, Росреестра, Федерального агентства научных организаций, а также Российской академии наук. Законопроект, утверждающий правила создания аналога «Википедии» и его финансирования, был опубликован в июне 2019 года. На реализацию проекта планировалось выделить почти 2 миллиарда рублей.