113-летняя жительница Каталонии, пережившая эпидемию «испанки», вылечилась от коронавируса

Коронавирус Covid-19 был диагностирован у Марии Бранияс в марте, когда страна перешла в режим локдауна. Заболевание проходило в легкой форме, и после нескольких недель в самоизоляции женщина выздоровела. Теперь она чувствует себя хорошо.

Бранияс родилась в Мексике в 1907 году, два года спустя, в 1909-ом, вместе с семьей переехала в Сан-Франциско, а во время Первой мировой войны — в каталонскую провинцию Жирона. Бранияс пережила эпидемию испанского гриппа, так называемой «испанки», а теперь и пандемию новой коронавирусной инфекции. Бранияс воспитала троих детей, у нее 11 внуков и 13 правнуков.

Напомним, в конце марта из больницы итальянского города Римини выписали 101-летнего местного жителя, вылечившегося от коронавируса. Мужчина, которого местные власти называют «Мистером Пи», родился в 1919 году — в разгар эпидемии испанского гриппа.

«Он видел все: голод, боль и прогресс, кризис и восстановление. Он прожил 100 лет, и судьба бросила ему новый вызов, невидимый и ужасный одновременно. И в 101 год он сумел выиграть битву с эпидемией. Он сделал это, чтобы доказать нам, что даже в таком возрасте будущее не предопределено», — заявила вице-мэр Римини Глория Лизи.

В конце апреля 101-летняя Анджелина Фридман, живущая в доме престарелых в штате Нью-Йорк, сумела победить коронавирус — она выздоровела и вернулась к нормальной жизни. Это уже вторая эпидемия, которую пережила Анджелина. Она родилась в 1918 году, в разгар эпидемии испанского гриппа, и сразу после появления на свет заразилась им.

Напомним, ранее анонимный пользователь «Двача» нашел на YouTube видео, где бабушка призывает «никогда не унывать» — даже несмотря на тяжелые жизненные обстоятельства. Видео записала Татьяна Жингель — пенсионерка и инвалид третьей группы, она не может ходить. Как рассказал пользователь, за две недели у видео не было ни одного просмотра — поэтому он призвал «сделать доброе дело» и написать бабушке.