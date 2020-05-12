Самая неочевидная трата для владельцев бизнеса в кризис — это оплата психотерапии сотрудников. Однако именно это может помочь компании справиться со сложными временами. Создатели сервиса по подбору психологов Alter создали целую программу корпоративной помощи сотрудникам: они рассказали «Собака.ru», как можно помочь людям справиться с выгоранием во время пандемии. А представители компаний объяснили, почему решили сейчас инвестировать в психологическое здоровье команды.
Как петербургские компании оказывают психологическую помощь своим сотрудникам во время пандемии
Ольга Китаина, психолог, основательница Alter: «Alter — сервис по подбору проверенных психологов. Мы работаем с 2017 года, за это время сервисом воспользовались более 10400 клиентов. Мы отбираем специалистов на основе методики, разработанной совместно с Психологическим институтом РАО. Отбор проходит в три этапа: мы проверяем образование, часы личной психотерапии и супервизии, квалификацию и умение работать с клиентами. Его проходит около 30% желающих.
Мы решили создать корпоративную программу в 2020 году. Мы поняли, что сейчас многим людям необходима психологическая помощь. Это поможет им не только разобраться с проблемами, но и повысить качество жизни. Чем больше людей получит доступ к профессиональной помощи, тем более осознанным и безопасным будет все наше общество. И для этой цели мы решили взять в союзники работодателей — им тоже выгодно работать с эффективными и счастливыми сотрудниками.
В первую очередь мы ориентируемся на средний бизнес: компании от 50 до 1000 человек. Наши исследования показывают, что именно в этих компаниях уже сформировалась корпоративная культура, чтобы предоставлять сотрудникам такую форму поддержки. Также в таких компаниях, как правило, уже есть бюджеты на такие вещи. Часто это IT или около IT-компании: аутсорсеры, продуктовые команды, софтверные компании. Либо это очень продвинутые компании-лидеры своих индустрий, которые задают тон для всей отрасли.
Для компаний-клиентов Alter предлагает психотерапию онлайн или очно, поддержку психологов в чате, вебинары и тренинги с психологическим уклоном. Стоимость сессий работодатель может компенсировать полностью или частично.
С одной стороны, поддержка психологов для сотрудников решает тривиальные бизнес-задачи: помогает выделиться среди конкурентов и привлечь лучшие кадры, способствует снижению текучки кадров, сохраняет эффективность сотрудников, способствует снижению количества пропущенных рабочих дней из-за депрессии, повышенной тревожности и выгорания. Все это в конце концов влияет на доходы компании. С другой стороны компании стремятся создавать такую атмосферу в своих командах, где сотрудники слышат и уважают друг друга, умеют общаться, с интересом решают сложные задачи, отстаивают свое мнение. Этого трудно добиться при современном темпе работы и жизни без рефлексии. Психотерапия помогает решать и эту задачу.
С момента запуска корпоративного направления у нас уже появилось несколько клиентов — все IT-компании в несколько сотен человек. Кого-то мы нашли мы, кто-то обратился к нам сам.
До пандемии и кризиса основной запрос был такой: «мы хотим дать сотрудникам возможность обращаться к психологу за счет компании, потому что понимаем, что на эффективность работы и коммуникации влияет как внутреннее состояние, так и проблемы, с которыми сталкивается человек вне работы». Сейчас, очевидно, все приходят с запросом «мы хотим помочь сотрудникам справиться с удаленкой: все очень переживают, тревожатся и паникуют, помогите».
Корпоративная культура, в которой есть поддержка психолога, — новая только для России. В развитых странах это в той или иной форме реализовано достаточно давно. В Россию эта практика приходит именно сейчас по нескольким причинам. За последние 10-20 лет у нас сформировалась продвинутая IT-отрасль, которая доросла культурно и финансово до заботы о ментальном здоровье. А из-за высокой конкуренции за кадры именно IT-отрасль подает пример всем остальным в сфере заботы о сотрудниках. Глобализация и обмен опытом позволили посмотреть, как устроено нематериальное вознаграждение в развитых странах и начать внедрять это у себя. Тема психотерапии в России постепенно перестает быть табуированной за счет глобализации, массовой культуры, смены поколений. Формирование корпоративной культуры, внутри которой у сотрудника есть доступ к психологу — это процесс, рассчитанный на несколько лет.
Забота о сотрудниках безусловно может помочь бизнесу справиться с кризисом. Исследования показывают, что компании теряют деньги из-за нестабильного психологического состояния сотрудников: они чаще берут больничные, а банальные стресс и тревога мешают сосредоточиться, заставляют делать ошибки и терять время. Сейчас в стрессе находятся даже те, кто раньше был стабилен. В кризис не заботиться о психологическом состоянии сотрудников — значит терять еще больше.
Расходы на психологическую помощь для сотрудников быстро окупаются, потому что вся команда начинает работать эффективнее. Кроме того, люди более лояльны к компании, которая о них заботится. Это позволит предотвратить текучку кадров.
Главные факторы риска для профессионального выгорания — увеличение нагрузки, отсутствие позитивного отклика и достаточного вознаграждения. На самоизоляции можно наблюдать все эти факторы: работы в удаленном режиме у многих стало больше, при этом зарплаты сокращаются. Прибавьте к этому общий эмоциональный фон: неуверенность в будущем, социальную депривацию, ограничение свободы.
Можно попробовать справиться с выгоранием самостоятельно: строго разделить рабочее время и отдых, соблюдать режим, правильно питаться и стараться избавиться от перфекционизма. Но иногда этих мер недостаточно — и тогда поможет только психолог.
Конечно, компаниям сейчас тяжело выделять бюджет на психологическую помощь для сотрудников. Но в долгосрочной перспективе это принесет пользу. Ведь если сотрудник долго находится в стрессе — у него портится здоровье, ухудшаются отношения, он становится недоволен собой. Если в кризисный момент он почувствует, что работодатель готов его поддержать — работа будет ассоциироваться с безопасностью и взаимопомощью. В будущем этот сотрудник будет держаться за это место и больше доверять компании».
Яна Корженевская, HR Manager Space307: «Мы начали предлагать психологическую помощь сотрудникам недели три назад. Несмотря на то, что мы IT-компания, и нам, вроде как, относительно просто перейти в онлайн, мы никогда не любили удаленку и всегда считали, что залог нашей успешности — это то, что мы находимся вместе. Все держится на коммуникации: раньше сотрудник мог просто подкатиться на стуле к соседу и задать интересующий вопрос. Сейчас с этим есть проблемы: в онлайне понять друг друга с полувзгляда не выйдет, многие разработчики рассказывают, что все утро проходит в переписках и созвонах и только к ночи получается сесть собственно за саму работу. Слишком сильно сбивается рабочий график, из-за этого они стрессуют и устают.
В плане быта сотрудники разбились на два лагеря: первые живут одни и оказались отрезанными от общества — некоторым в такой ситуации очень тяжело. Вторые — семейные, им тоже нелегко работать рядом с играющими детьми и еще находить время на себя, при этом не поругавшись с женой или мужем.
Выгорание — очень серьезная проблема сейчас. Как только мы перешли на удаленку (а мы это сделали еще до официальных распоряжений), у нас был всплеск активности — идти никуда не нужно, можно полностью погрузиться в процессы. Но спустя пару недель люди начали постепенно выгорать, и сейчас этот процесс продолжается. Единственное, что мы со своей стороны можем делать — это общаться, оказывать всестороннюю помощь, организовывать активности. В ситуации постоянной турбулентности важно давать людям понять, что это тоже закончится, но мы как компания чувствуем себя хорошо. А если кому-то нужен перерыв на пару дней, то это не возбраняется. Мы всячески транслируем, что все мы люди, оказались в одной и той же непростой ситуации. Стараемся поддерживать, показывать, что сложности естественны и нормальны.
На тему оказания психологической помощи мы думали и раньше, но сейчас решили, что для этого удачное время. Понятное дело, что это не решит всех проблем, но это один из инструментов. Мы всегда были компанией с человеческим лицом: чем больше мы вкладываемся в людей, тем больше вероятность, что они будут будуть работать у нас вовлеченно и долго. Так что не стоял вопрос, помогать сотрудникам или нет, а скорее — как это сделать наиболее эффективно.
Мы решили оплачивать сотрудникам первые две сессии у психотерапевта, было уже несколько случаев, когда они воспользовались обеими — из чего мы делаем вывод, что процесс пошел».
Елена Садыкова, HR директор петербургской компания Cardsmobile — разработчика приложения «Кошелек»: «На сегодня мы не сильно ощущаем выгорание сотрудников, но и ждать этого совсем бы не хотелось. Лучше предотвратить.
Для нашей компании внимание и забота о сотрудниках всегда были и будут важной частью работы. Несмотря на текущую особенность удаленной работы, мы постарались сохранить существующие программы: например, йога ушла в онлайн, а питание с компенсацией от компании сотрудники заказывают на дом. Мы еженедельно проводим онлайн-вебинары внутри компании и стремимся вовлекать людей в общение, чтобы они не чувствовали себя «покинутыми». В докарантинные времена к нам в офис регулярно приходил терапевт, и эта услуга была очень востребована. Поэтому мы рассматривали и возможность психологической поддержки. Изучив разные платформы, предлагающие услуги подбора психологов, в итоге остановились на Alter.
Кризис – это время изменений, из него нужно выйти сильнее и с более высоким иммунитетом. Мы уверены, что вызовы еще будут, и если мы здоровы во всех смыслах, то и вероятность быстрого и успешного развития нашего бизнеса повышается.
Если говорить о бизнес-показателях, то разнообразие бонусов, безусловно, влияет на увеличение лояльности к компании. Но нам пока сложно судить, как это будет выглядеть в цифрах, так как мы только подключаемся к ресурсу Alter. Нам самим интересно узнать, насколько психологическая поддержка станет важным и полезным продуктом для наших сотрудников».
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