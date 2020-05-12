Как петербургские компании оказывают психологическую помощь своим сотрудникам во время пандемии

С одной стороны, поддержка психологов для сотрудников решает тривиальные бизнес-задачи: помогает выделиться среди конкурентов и привлечь лучшие кадры, способствует снижению текучки кадров, сохраняет эффективность сотрудников, способствует снижению количества пропущенных рабочих дней из-за депрессии, повышенной тревожности и выгорания. Все это в конце концов влияет на доходы компании. С другой стороны компании стремятся создавать такую атмосферу в своих командах, где сотрудники слышат и уважают друг друга, умеют общаться, с интересом решают сложные задачи, отстаивают свое мнение. Этого трудно добиться при современном темпе работы и жизни без рефлексии. Психотерапия помогает решать и эту задачу.

С момента запуска корпоративного направления у нас уже появилось несколько клиентов — все IT-компании в несколько сотен человек. Кого-то мы нашли мы, кто-то обратился к нам сам.

До пандемии и кризиса основной запрос был такой: «мы хотим дать сотрудникам возможность обращаться к психологу за счет компании, потому что понимаем, что на эффективность работы и коммуникации влияет как внутреннее состояние, так и проблемы, с которыми сталкивается человек вне работы». Сейчас, очевидно, все приходят с запросом «мы хотим помочь сотрудникам справиться с удаленкой: все очень переживают, тревожатся и паникуют, помогите».

Корпоративная культура, в которой есть поддержка психолога, — новая только для России. В развитых странах это в той или иной форме реализовано достаточно давно. В Россию эта практика приходит именно сейчас по нескольким причинам. За последние 10-20 лет у нас сформировалась продвинутая IT-отрасль, которая доросла культурно и финансово до заботы о ментальном здоровье. А из-за высокой конкуренции за кадры именно IT-отрасль подает пример всем остальным в сфере заботы о сотрудниках. Глобализация и обмен опытом позволили посмотреть, как устроено нематериальное вознаграждение в развитых странах и начать внедрять это у себя. Тема психотерапии в России постепенно перестает быть табуированной за счет глобализации, массовой культуры, смены поколений. Формирование корпоративной культуры, внутри которой у сотрудника есть доступ к психологу — это процесс, рассчитанный на несколько лет.

В кризис не заботиться о психологическом состоянии сотрудников — значит терять еще больше

Забота о сотрудниках безусловно может помочь бизнесу справиться с кризисом. Исследования показывают, что компании теряют деньги из-за нестабильного психологического состояния сотрудников: они чаще берут больничные, а банальные стресс и тревога мешают сосредоточиться, заставляют делать ошибки и терять время. Сейчас в стрессе находятся даже те, кто раньше был стабилен. В кризис не заботиться о психологическом состоянии сотрудников — значит терять еще больше.

Расходы на психологическую помощь для сотрудников быстро окупаются, потому что вся команда начинает работать эффективнее. Кроме того, люди более лояльны к компании, которая о них заботится. Это позволит предотвратить текучку кадров.

Главные факторы риска для профессионального выгорания — увеличение нагрузки, отсутствие позитивного отклика и достаточного вознаграждения. На самоизоляции можно наблюдать все эти факторы: работы в удаленном режиме у многих стало больше, при этом зарплаты сокращаются. Прибавьте к этому общий эмоциональный фон: неуверенность в будущем, социальную депривацию, ограничение свободы.

Можно попробовать справиться с выгоранием самостоятельно: строго разделить рабочее время и отдых, соблюдать режим, правильно питаться и стараться избавиться от перфекционизма. Но иногда этих мер недостаточно — и тогда поможет только психолог.

Конечно, компаниям сейчас тяжело выделять бюджет на психологическую помощь для сотрудников. Но в долгосрочной перспективе это принесет пользу. Ведь если сотрудник долго находится в стрессе — у него портится здоровье, ухудшаются отношения, он становится недоволен собой. Если в кризисный момент он почувствует, что работодатель готов его поддержать — работа будет ассоциироваться с безопасностью и взаимопомощью. В будущем этот сотрудник будет держаться за это место и больше доверять компании».